Конфликт России и Израиля приведет к ядерной войне

США заступятся за "младшего брата"

Во время арабо-израильской войны в 1973 году Советский Союз пригрозил ввести войска в Египет. В ответ США моментально привели в боевую готовность ядерные силы. Сегодняшняя ситуация в Сирии не настолько драматична, однако после инцидента с Ил-20 и последующей отправки С-300 в Дамаск, конфликт стал приобретать вполне реальные очертания.

ВВС Израиля продолжают совершать налеты с территории Ливана, несмотря на присутствие достаточно опасных ЗРК. По данным западных СМИ, 13 апреля израильские самолеты уничтожили завод по производству ракет и хранилище в районе Масьяф. На заводе якобы производилась лицензионная версия иранской ракеты Fateh-110, которую Тегеран использует для нанесения ударов по целям в Сирии, Ираке и Израиле с 2017 года. Кроме того, сообщается, что в районе удара находились иранские военные.

Как полагает The National Interest, Израиль полон решимости и дальше "утюжить" иранские подразделения в Сирии, чтобы не допустить войска Тегерана к северной границе Израиля. В Тель-Авиве опасаются, что Сирия превратится в еще одну ракетную базу Ирана на границе с Израилем.

Параллельно США занимаются настоящей подготовкой к войне с Ираном на основании неких снимков спутников, на которых видно, что иранские войска якобы готовятся атаковать американские вооруженные силы.

Как считает NI, тысячи российских военнослужащих в Сирии могут попасть под огонь авиации Израиля. И когда стороны обменяются ударами, все будет зависть от позиции США. Если Вашингтон заступится за своего "младшего брата", может разразиться глобальный конфликт. По данным издания, с 2015 году в Сирии прошли службу 63 тыс. военных из РФ, и сейчас находятся порядка 5 тыс.

Высокопоставленный офицер Сил обороны Израиля, пожелавший остаться не названным, в беседе с NI отметил, что ни одна из сторон не хочет военного противостояния, так как это никому не сулит ничего хорошего. Тем не менее, в Израиле не питают иллюзий насчет Москвы и понимают, что они, мягко говоря, не их союзники.



"У нас есть один союзник – это США. У русских другие цели. Они поддерживают режим (в Сирии – прим. "Утро"), который имеет прямую цель уничтожить Израиль, если удастся. Также являются частью коалиции, которая поддерживает Иран", – сказал источник.

Вместе с тем, Израиль до сих пор рассматривает Россию как один из рычагов воздействия на Иран, надеясь что Москва все-таки выведет иранские войска из Сирии. После февральской встречи Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в Тель-Авиве заявили, что Москва согласилась вывести иностранные войска из Сирии. Но так ли это на самом деле? Официального подтверждения этой информации нет.

В любом случае, контакт с Израилем остается выгоден России, так как дружественные отношения с Тель-Авивом позволяют Москве еще больше влиять на ситуацию на Ближнем Востоке.

Израиль может жить по соседству с русскими, но только не с иранцами. В Тель-Авиве утверждают, что у Тегерана есть планы разместить до 100 тыс. военных в Сирии, а Хезболла с арсеналом в 130 тыс. ракет уже находится чуть ли не на ливано-израильской границе.



Сейчас Израиль информирует Россию о предстоящих ударах по сирийской территории, и возможно, только это предотвращает конфликт. Но как показала ситуация с Ил-20, в один момент что-то может пойти не так, и тогда последствия могут быть очень тяжелыми.

На войне стороны постоянно хотят на грани. Сбитый российский Су-24 турецким F-16, предупредительные выстрелы F-22, чтобы предупредить два российских Су-25 о предполагаемом нарушении запретной зоны в восточной Сирии в декабре 2017-го. Примеров много, и далеко не обо всех мы знаем.