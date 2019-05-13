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C-300 оказалась бесполезной против ВВС Израиля

Фото: mil.ru
ПВО российского производства "выборочно" спасают сирийские объекты

Журнал War Is Boring провел собственное расследование авиаудара израильских ВВС по сирийским целям 13 апреля этого года.

Как сообщили российские СМИ, в основном, со ссылкой на государственное сирийское агентство САНА, силы ПВО перехватили ракеты в районе города Масьяф. В результате ударов якобы пострадали только три сирийских военных.

Однако по данным The National Interest, израильские F-16 уничтожили три цели, а сирийские ПВО отработали "впустую". В результате были поражены учебная база "Академия", хранилище ракет класса "земля-земля", расположенное рядом с городской больницей. Позже агенство Al-Masdar опубликовало фото уничтоженной пусковой установки М-600. По данным СМИ, это лицензионная версия иранской Fateh-110, которую Тегеран использует для нанесения ударов по целям в Сирии, Ираке и Израиле с 2017 года.

Фото: commons.wikimedia.org/Tomás Del Coro ( CC BY-SA 2.0)

Наконец, третьей целью, которой F-16 уделили больше внимания, стал завод по производству ракет, который принадлежал Сирийскому научно-исследовательскому центру.

По информации The National Interest, он занимается закупкой зарубежного санкционного химического оружия и технологий для производства баллистических ракет. Как видео на фотографиях со спутников, к заводу примыкали два здания, в которых предположительно размещались сирийские и иранские военные.

Три четверти строений завода превратились в руины, что вино по фото. Как полагают независимые наблюдатели, пострадало минимум 17-20 человек, а не несколько, как сообщали государственные СМИ Сирии. Возможно, были и погибшие.


Более того, по версии израильского портала Debkafile, который ссылается на источники в разведке, в хода авиаудара могли быть ранены или даже убиты специалисты из Ирана, КНДР и Белоруссии. Якобы северокорейские инженеры помогали сирийцам производить твердое топливо для ракет, которое позволяет запускать их намного быстрее, чем на жидком.

Еще интереснее версия с белорусами. Якобы сирийцы пользовались услугами Белвнешпромсервиса, который находится под санкциями США. Однако в любом случае, официально эта информация не подтверждена.

Западные военные эксперты уверяют, что Сирия уже давно пользуется услугами иранских и северокорейских инженеров и специалистов, чтобы обойти международные санкции.

В июле 2007 года на секретном объекте Аль-Сафир в Сирии якобы взорвалась ракета, начиненная боевым отравляющим веществом. В результате, погибли более 40 человек, включая специалистов из Северной Кореи и Ирана. NI допускает, что это тоже могло быть делом рук израильских спецслужб. Через два месяца самолеты ВВС Израиля нанесли удар по ядерному реактору, который строился в Дейр-эз-Зоре, при этом сообщается, что погибли сирийские и северокорейские специалисты.

Фото: commons.wikimedia.orgИзраиль начал настоящую охоту за зарубежными инженерами, которые помогали Сирии создавать химическое оружие и баллистические ракеты. Использовалось все, начиная от киллеров на мотоциклов до ракетных ударов. Завод в Масьяфе стали бомбить с 2017 года. В августе 2018 года погиб главный специалист объекта Азиз Анбар – кто-то подложил бомбу под его автомобиль. Ученые был занят в проекте "Сектор 4", в его рамках велась работа над установкой более совершенной системой наведения на ракету М-600.

По другой версии, которой придерживается сирийский военный эксперт Мохаммед Салех Альфтайе, на заводе производили неуправляемые артиллерийские ракеты Zelzal-2, разработанные в Иране и обладающие дальностью в 200 км. Впрочем, Альфтайе допускает, что сирийцы ведут работу над М-600, однако в другом, более защищенном месте.

Вблизи Масьяф развернута та самая С-300ПМУ-2 российского производства, которую Москва привезла в Сирию после потери Ил-20, в которой обвиняет Израиль. И теоретически ракеты 48Н6 могли поразить израильские F-16. В феврале этого года были опубликованы снимки из космоса, на которых видно, что в Масьяф как минимум три системы С-300 в рабочем состоянии. Но С-300 даже не пыталась сбить ракеты F-16 или самолеты. По целями работали "Торы" и "Панцири".


По версии The National Interest, объяснения может быть два. Сирийские расчеты еще не завершили подготовку (это версии придерживаются официальные сирийские СМИ), и вторая – Москва и Израиль могли договориться, что пока С-300 не вступает в бой. В обмен на неиспользование С-400 Россия могла потребовать предупреждение о ударе за 15 минут, чтобы не пострадали российские военные.

Но по мнению Альфтайе, С-300 могли не открыть огонь, так как пока система просто не готова, и кроме того, самолеты могли находиться вне зоны поражения, особенно, если F-16 использовали Rampage.

Александр ИЛЬИН
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