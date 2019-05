C-300 оказалась бесполезной против ВВС Израиля

Журнал War Is Boring провел собственное расследование авиаудара израильских ВВС по сирийским целям 13 апреля этого года.

Как сообщили российские СМИ, в основном, со ссылкой на государственное сирийское агентство САНА, силы ПВО перехватили ракеты в районе города Масьяф. В результате ударов якобы пострадали только три сирийских военных.

Однако по данным The National Interest, израильские F-16 уничтожили три цели, а сирийские ПВО отработали "впустую". В результате были поражены учебная база "Академия", хранилище ракет класса "земля-земля", расположенное рядом с городской больницей. Позже агенство Al-Masdar опубликовало фото уничтоженной пусковой установки М-600. По данным СМИ, это лицензионная версия иранской Fateh-110, которую Тегеран использует для нанесения ударов по целям в Сирии, Ираке и Израиле с 2017 года.

Наконец, третьей целью, которой F-16 уделили больше внимания, стал завод по производству ракет, который принадлежал Сирийскому научно-исследовательскому центру.

По информации The National Interest, он занимается закупкой зарубежного санкционного химического оружия и технологий для производства баллистических ракет. Как видео на фотографиях со спутников, к заводу примыкали два здания, в которых предположительно размещались сирийские и иранские военные.

Три четверти строений завода превратились в руины, что вино по фото. Как полагают независимые наблюдатели, пострадало минимум 17-20 человек, а не несколько, как сообщали государственные СМИ Сирии. Возможно, были и погибшие.

3/4 - If the attacked factory is indeed controlled by #Iran, it is probable that at least the eastern part of the “#syrian” base it controlled by them. #Syria #Masyaf #SSM #ISI pic.twitter.com/1dhDFLMHfJ