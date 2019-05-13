C-300 оказалась бесполезной против ВВС Израиля

ПВО российского производства "выборочно" спасают сирийские объекты

Журнал War Is Boring провел собственное расследование авиаудара израильских ВВС по сирийским целям 13 апреля этого года.

Как сообщили российские СМИ, в основном, со ссылкой на государственное сирийское агентство САНА, силы ПВО перехватили ракеты в районе города Масьяф. В результате ударов якобы пострадали только три сирийских военных.

Однако по данным The National Interest, израильские F-16 уничтожили три цели, а сирийские ПВО отработали "впустую". В результате были поражены учебная база "Академия", хранилище ракет класса "земля-земля", расположенное рядом с городской больницей. Позже агенство Al-Masdar опубликовало фото уничтоженной пусковой установки М-600. По данным СМИ, это лицензионная версия иранской Fateh-110, которую Тегеран использует для нанесения ударов по целям в Сирии, Ираке и Израиле с 2017 года.

Наконец, третьей целью, которой F-16 уделили больше внимания, стал завод по производству ракет, который принадлежал Сирийскому научно-исследовательскому центру.

По информации The National Interest, он занимается закупкой зарубежного санкционного химического оружия и технологий для производства баллистических ракет. Как видео на фотографиях со спутников, к заводу примыкали два здания, в которых предположительно размещались сирийские и иранские военные.

Три четверти строений завода превратились в руины, что вино по фото. Как полагают независимые наблюдатели, пострадало минимум 17-20 человек, а не несколько, как сообщали государственные СМИ Сирии. Возможно, были и погибшие.

Более того, по версии израильского портала Debkafile, который ссылается на источники в разведке, в хода авиаудара могли быть ранены или даже убиты специалисты из Ирана, КНДР и Белоруссии. Якобы северокорейские инженеры помогали сирийцам производить твердое топливо для ракет, которое позволяет запускать их намного быстрее, чем на жидком.

Еще интереснее версия с белорусами. Якобы сирийцы пользовались услугами Белвнешпромсервиса, который находится под санкциями США. Однако в любом случае, официально эта информация не подтверждена.

Западные военные эксперты уверяют, что Сирия уже давно пользуется услугами иранских и северокорейских инженеров и специалистов, чтобы обойти международные санкции.

В июле 2007 года на секретном объекте Аль-Сафир в Сирии якобы взорвалась ракета, начиненная боевым отравляющим веществом. В результате, погибли более 40 человек, включая специалистов из Северной Кореи и Ирана. NI допускает, что это тоже могло быть делом рук израильских спецслужб. Через два месяца самолеты ВВС Израиля нанесли удар по ядерному реактору, который строился в Дейр-эз-Зоре, при этом сообщается, что погибли сирийские и северокорейские специалисты.

Израиль начал настоящую охоту за зарубежными инженерами, которые помогали Сирии создавать химическое оружие и баллистические ракеты. Использовалось все, начиная от киллеров на мотоциклов до ракетных ударов. Завод в Масьяфе стали бомбить с 2017 года. В августе 2018 года погиб главный специалист объекта Азиз Анбар – кто-то подложил бомбу под его автомобиль. Ученые был занят в проекте "Сектор 4", в его рамках велась работа над установкой более совершенной системой наведения на ракету М-600.



По другой версии, которой придерживается сирийский военный эксперт Мохаммед Салех Альфтайе, на заводе производили неуправляемые артиллерийские ракеты Zelzal-2, разработанные в Иране и обладающие дальностью в 200 км. Впрочем, Альфтайе допускает, что сирийцы ведут работу над М-600, однако в другом, более защищенном месте.

Вблизи Масьяф развернута та самая С-300ПМУ-2 российского производства, которую Москва привезла в Сирию после потери Ил-20, в которой обвиняет Израиль. И теоретически ракеты 48Н6 могли поразить израильские F-16. В феврале этого года были опубликованы снимки из космоса, на которых видно, что в Масьяф как минимум три системы С-300 в рабочем состоянии. Но С-300 даже не пыталась сбить ракеты F-16 или самолеты. По целями работали "Торы" и "Панцири".

По версии The National Interest, объяснения может быть два. Сирийские расчеты еще не завершили подготовку (это версии придерживаются официальные сирийские СМИ), и вторая – Москва и Израиль могли договориться, что пока С-300 не вступает в бой. В обмен на неиспользование С-400 Россия могла потребовать предупреждение о ударе за 15 минут, чтобы не пострадали российские военные.

Но по мнению Альфтайе, С-300 могли не открыть огонь, так как пока система просто не готова, и кроме того, самолеты могли находиться вне зоны поражения, особенно, если F-16 использовали Rampage.