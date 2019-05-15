США срочно вывозят своих людей из Ирака

На Ближнем Востоке назревает новая война

США распорядились вывезти из Ирака всех правительственных служащих. которые не связаны с оперативными службами. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. ну почти" со ссылкой на источник в посольстве США в Багдаде.

Ранее ведомство рекомендовало американцам не выезжать в Ирак, а в самой стране "не привлекать к себе внимания", не собираться там, где бывают много американцев и "обращать внимание на свое окружение".

В США связывают происходящее с решением вашингтонской администрации направить ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и группу бомбардировщиков B-52 в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, в которую входят Ближний Восток и Северная Африка.

Накануне в командовании США заявили, что Иран обдумывает атаку на американские силы на Ближнем Востоке, а сенатор-республиканец Том Коттон в передаче Firing Line на телеканале PBS сказал, что США будет достаточно нанести два удара по Ирану, чтобы одержать победу.

То, что Иран готовит атаку на вооруженные силы США выглядит очень маловероятным, так как силы не равны, и Пентагону нужен только повод, чтобы отбросить Тегеран на годы в его ракетной и ядерной программе. Возможно, ЦРУ стало известно о готовящихся терактах, поэтому в посольстве сочли нужным предупредить своих граждан об опасности. США вывели основные силы из Ирака, однако часть военного контингента остается в стране, поэтому если Иран и решится на атаку, но скорее всего, в соседнем Иране.

