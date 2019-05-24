Боевики нападают на российских военных в Сирии

Оппозиция наносит ответный удар: Дамаск теряет высоты

Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила "опасный рост напряженности" в районе сирийского Идлиба.

И это очень мягко сказано. Кроме того, что боевики едва ли не каждый день обстреливали базу "Хмеймим", угрожая российским военным, им удалось отбить у сирийской армии сразу несколько населенных пунктов – Тель Хаваш, Шейх Идрис, Кафр Набуда.

В бою активно применялись бронеавтомобили Panthera F9, БМП и танки, включая Т-62МВ. В плен попал полковник Абдул Карим Сулейман из знаменитого спецподразделения "Тигры", что является очень плохой новостью для Дамаска, так как это одно из самых боеспособных соединений армии Асада.

А в пятницу стало известно, что банда из бывших участников группировок, сдавшихся сирийской армии, захватила военную базу в населенном пункте Джилин в 110 км от Дамаска. Об этом сообщил Al Masdar. Судя по фото, опубликованных Telegram-каналом "Вестник Дамаска", им достались 125-миллиметровые снаряды для танков, большое количество патронов для стрелкового оружия и топливо для военной техники.

Боевики захватили штаб, взяв в заложники группу офицеров, их численность не приводится. Как пишет Al Masdar, ссылаясь на свой источник, исламисты хотят обменять офицеров на их бывшего командира Хайсама аль-Харири, которого ранее захватила армейская разведка.

Успехи боевиков в Идлибе объясняют сменой их тактики. Глава запрещенной в России "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мухаммад аль-Джулани опубликовал обращение, в котором призвал все заинтересованные стороны присоединиться к ним для борьбы против САА.

Десятки группировок объединились и начали действовать единым фронтом против армии Асада. Кроме того, по данным некоторых СМИ, исламисты пользуются значительной поддержкой среди населения на подконтрольных территориях, что значительно усложняет задачу Дамаску.

России, Турции и Ирану пока не удается регулировать ситуацию в Идлибе. Более того, стороны еще не пришли к единому пониманию. Например, некоторых боевиков поддерживает Турция и снабжает их оружием.



Сирийская армия организовала беспрепятственный выход мирных жителей с подконтрольных боевикам территорий. На вертолетах сбросили листовки с просьбой покинуть район из-за готовящегося контрнаступления САА.

Более того, по данным сирийских СМИ, Россия дала Турции 24 часа, чтобы та вывела из района боевых действий своих военных и контролируемых ими боевиков. Контрудар ожидается в самое ближайшее время. А этой ночью в городе Хан Шейхун был замечен турецкий военный контроль.

Получается, что друг России и покупатель С-400 Турция не очень находит точки соприкосновения с Москвой в этой стране. У Анкары в Сирии одни интересы, а у Кремля другие. Против Асада сейчас воюют не боевики запрещенного в РФ "Исламского государства", а так называемая оппозиция. Ранее Эрдоган неоднократно высказывался, что не поддержит Асада, и похоже, турецкий президент остается верен к себе.

В настоящее время боевики готовят плацдарм для наступления на Дамаск, но для этого им понадобится намного больше, чем 500 человек, десяток танков Т-62 и полсотни джипов с пулеметами. Контрнаступление САА, скорее всего, будет поддерживаться ударами ВКС РФ.