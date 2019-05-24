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Никакой химатаки в сирийской провинции Идлиб не было, заявили в Минобороны. Подобные заявления являются абсолютной неправдой, которую распространяют американцы. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.
По его словам, вранье Вашингтона опровергли даже тесно связанные с ними силы – движение "Белые каски" и британская "Обсерватория по правам человека".
"Стремление Госдепартамента США навязать миру очередную ложь о каких-то "признаках химической атаки" в зоне деэскалации Идлиб уже не вызывает недоумения", – цитирует Конашенков РИА "Новости".
Единственными "свидетелями" химической атаки являются боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", с которыми Госдеп поддерживает связь, отметил представитель Минобороны.
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