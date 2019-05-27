Россия применила убийственный боеприпас в Сирии

Пошли в дело кассетные бомбы

В Интернете опубликовали очередное видео, на котором запечатлен сброс одной одной из самых эффектных бомб в арсенале российских ВКС – РБК-500 СПБЭ.

Не сообщается, где использован боеприпас, но скорее всего в районе Идлиб, где боевики достигли определенных успехов, захватив ранее сразу несколько населенных пунктов.

Применение кассетной противотанковой авиабомбы РБК-500 СПБЭ в Сирии. Видео new_militarycolumnist pic.twitter.com/seJWRqALQQ — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 27 мая 2019 г.

Накануне, по предварительным данным, сирийская армия вернула под свой контроль город Кафр Набуда. Как сообщает "Вестник Дамаска", в бою погиб командир штурмовой группы САА "Силы Тигра" Али Закария Дибо. ВКС РФ, судя по всему, поддерживали силы САА с воздуха.

РБК-500 СПБЭ снаряжена 15 боевыми элементами с радиовысотометрами и тепловыми датчиками, которые настроены на инфракрасное излучение бронетехники.

После раскрытия авиабомбы боевые элементы спускаются на парашютах до определенной высоты. Как только система находит цель, парашют отстреливается, включается импульсный реактивный двигатель, и боеголовка с 14-килограммовым зарядом пикирует на цель.