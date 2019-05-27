Израиль обстрелял ракетами Сирию

Есть раненые

ВВС Израиля нанесли ударь по деревне Телль аш-Шаар в провинции Кунейтра. Об этом сообщает телеканал Syria TV. По предварительным данным, есть раненые. Кроме того, повреждена единица военной техники.

Между тем армия обороны Израиля утверждает, что огонь был ответным – ВВС поразили сирийскую ПВО, из которой якобы стреляли по израильскому истребителю, передает ТАСС.

В военном коммюнике говорится, что самолет обстреляли, когда он совершал полет на севере Израиля.

"В ответ Армия обороны Израиля поразила пусковую установку, из которой был запущен снаряд", – цитирует агентство заявление.

