Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Израиль обстрелял ракетами Сирию

Фото: www.globallookpress.com
Есть раненые

ВВС Израиля нанесли ударь по деревне Телль аш-Шаар в провинции Кунейтра. Об этом сообщает телеканал Syria TV. По предварительным данным, есть раненые. Кроме того, повреждена единица военной техники.

Между тем армия обороны Израиля утверждает, что огонь был ответным – ВВС поразили сирийскую ПВО, из которой якобы стреляли по израильскому истребителю, передает ТАСС.

В военном коммюнике говорится, что самолет обстреляли, когда он совершал полет на севере Израиля.

"В ответ Армия обороны Израиля поразила пусковую установку, из которой был запущен снаряд", – цитирует агентство заявление.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Никто не выживет: украинцы впали в истерику из-за заявлений о дефолте

Жители Незалежной останутся без средств к существованию

С "Союзом" случилось ЧП

Инцидент запечатлели на видео

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей