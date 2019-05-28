ВКС РФ забомбили боевиков в "каменный век"

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ВКС РФ и сирийские ВВС нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков в провинции Идлиб. На видео, которое опубликовали в YouТube, показан город, на который падают авиабомбы, после чего поднимаются столбы дыма. Сообщается, что самолеты наносили удары по укрепрайонам боевиков в городе Аблин на склонах горы Джебель Аль-Завия.
Накануне сирийские военные освободили город Кафр Набуда на северо-востоке провинции Хама, а до этого боевикам удалось отбить целый ряд населенных пунктов, после чего российские ВКС обеспечили армии Асада мощную поддержку с воздуха.
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