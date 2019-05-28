ВВС Израиля уничтожили советскую зенитку

"Шилка" не пережила налет истребителей

Военно-воздушные силы Израиля подтвердили факт нанесения удара по сирийскому комплексу ПВО, в результате чего погибли двое военных САА. Еще несколько человек увезли в больницу с ранениями разной степени тяжести. Как пишет WarJournal, истребители уничтожили ЗСУ-23-4 "Шилка" советского производства.

По данным израильских военных, нападение было совершено в провинции Кунейтра в ответ на попытку сирийских ПВО обстрелять самолет ВВС ЦАХАЛ, который находился якобы в воздушном пространстве Израиля.

ЗСУ-23-4 "Шилка", несмотря на почтенный возраст, до сих пор может быть достаточно эффективной, и в ее послужном списке есть как российские Су-25, так и американские F-111.