ВВС Израиля уничтожили советскую зенитку

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Военно-воздушные силы Израиля подтвердили факт нанесения удара по сирийскому комплексу ПВО, в результате чего погибли двое военных САА. Еще несколько человек увезли в больницу с ранениями разной степени тяжести. Как пишет WarJournal, истребители уничтожили ЗСУ-23-4 "Шилка" советского производства.
По данным израильских военных, нападение было совершено в провинции Кунейтра в ответ на попытку сирийских ПВО обстрелять самолет ВВС ЦАХАЛ, который находился якобы в воздушном пространстве Израиля.
ЗСУ-23-4 "Шилка", несмотря на почтенный возраст, до сих пор может быть достаточно эффективной, и в ее послужном списке есть как российские Су-25, так и американские F-111.
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