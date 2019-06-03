России поставят жесткое условие по Сирии

От Москвы потребуют приструнить Иран в обмен на снятие санкций с Асада

Власти США и Израиля собираются предложить нашей стране сделку, направленную на урегулирование ситуации в Арабской Республике. Если Москва предпримет усилия для сдерживания иранского влияния в Сирии, Вашингтон и Иерусалим снимут санкции с режима Башара Асада.



Ожидается, что возможная сделка будет обсуждаться в ходе трехсторонней встречи представителей США, Израиля и России, которая пройдет в конце июня в Иерусалиме, передает издание Asharq Al-Awsat. Иранское присутствие в Сирии может стать одной из главных тем саммита. По итогам стороны намерены разработать дорожную карту по урегулированию ситуации.

"США и их союзники предложат Москве такие стимулирующие факторы в Сирии, как ее восстановление, легитимность (нынешних сирийских властей) и снятие с них санкций в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана",

– говорится в публикации.

Нашу страну на переговорах будет представлять секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он проведет переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и председателем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

В апреле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху нанес визиты в Вашингтон и Москву, в ходе которых провел встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. После этого у него возникла мысль провести трехстороннюю встречу по сирийскому урегулированию. Нетаньяху заявлял, что целью его инициативы является содействие выводу из Сирии иностранных войск, включая иранские силы.

Накануне власти США четко дали понять, что бомбардировки объектов на территории Сирии продолжатся до тех пор, пока в стране присутствуют иранские военные. По данным источников в Госдепартаменте и Белом доме, соответствующее послание несколько раз направлялось Москве за последние месяцы, передает портал Axios.

ВВС Израиля неоднократно атаковали территорию Сирии. Как правило, их целью становятся иранские подразделения "Аль-Кудс", размещенные в арабской республике. Вчера израильские военные опубликовали в своем официальном Twitter-аккаунте видеозапись ракетного удара по Сирии. Они утверждают, что атака стала ответом на такие же удары со стороны сирийских правительственных войск.