Российская база в Сирии попала под ракетный обстрел

Нибиру
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
270 новости
Авиабаза РФ в сирийской провинции Хмеймим подверглась атаке террористов, сообщает Минобороны.
В ведомстве рассказали, что боевики выпустили 17 ракет, однако почти половина из них до цели не долетела.
"Оставшиеся девять реактивных снарядов террористов были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы", – уточнили в Минобороны.
Неспокойно было и в городе Идлибе – там террористы дважды пытались прорваться на территорию, подконтрольную правительственным войскам, задействовав около 200 человек, четыре бронемашины и столько же пикапов. Обе атаки были успешно отражены войсками Башара Асада, передает РИА "Новости".
На дороге внезапно вспыхнул бензовоз
Доказательства, хранящиеся в уголовном деле, поставили под сомнение