Российская база в Сирии попала под ракетный обстрел

Боевики становятся все активнее и наглее

Авиабаза РФ в сирийской провинции Хмеймим подверглась атаке террористов, сообщает Минобороны.

В ведомстве рассказали, что боевики выпустили 17 ракет, однако почти половина из них до цели не долетела.

"Оставшиеся девять реактивных снарядов террористов были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы", – уточнили в Минобороны.

Неспокойно было и в городе Идлибе – там террористы дважды пытались прорваться на территорию, подконтрольную правительственным войскам, задействовав около 200 человек, четыре бронемашины и столько же пикапов. Обе атаки были успешно отражены войсками Башара Асада, передает РИА "Новости".







