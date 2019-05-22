Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российская база в Сирии попала под ракетный обстрел

Фото: mil.ru
Боевики становятся все активнее и наглее

Авиабаза РФ в сирийской провинции Хмеймим подверглась атаке террористов, сообщает Минобороны.

В ведомстве рассказали, что боевики выпустили 17 ракет, однако почти половина из них до цели не долетела.

"Оставшиеся девять реактивных снарядов террористов были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы", – уточнили в Минобороны.

Неспокойно было и в городе Идлибе – там террористы дважды пытались прорваться на территорию, подконтрольную правительственным войскам, задействовав около 200 человек, четыре бронемашины и столько же пикапов. Обе атаки были успешно отражены войсками Башара Асада, передает РИА "Новости".



Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пожар и пострадавшие: на Крымском мосту разыгралась трагедия

На дороге внезапно вспыхнул бензовоз

Водили за нос: в тайне гибели группы Дятлова сделали неожиданное открытие

Доказательства, хранящиеся в уголовном деле, поставили под сомнение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей