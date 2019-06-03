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Израиль разбомбил сирийский аэродром

Фото: flickr.com/Diariocritico de Venezuela
Ракеты продолжают утюжить ЗРК советского производства

Израиль атаковал в понедельник сирийский военный аэродром Т-4, расположенный на востоке сирийской провинции Хомс.

Как сообщает государственное новостное агенство SANA, сирийские ПВО отразили две ракеты противника, однако другие поразили цели – склад боеприпасов, два строения и боевая техника. Один военнослужащий погиб, двое были ранены. Аэродрому нанесен материальный ущерб. Reuters приводит другие данные: двое погибших и двое раненых.

В агентстве лишь подчеркнули, что "израильская агрессивная вылазка" совпала с военными успехами сирийских войск в провинции Хама и Идлиб".

В настоящее время войска сирийской армии отвоевывают потерянные накануне позиции у боевиков оппозиционных группировок.

Фото: commons.wikimedia.org/Petrica Mihalache (CC BY-SA 3.0)

Ракетные удары продолжаются со стороны Израиля уже второй день. В воскресенье, 2 июня, атаке подверглись южные окрестности Дамаска и Эль-Кунейтр. Во время одного из ударов погибли трое сирийских военнослужащих, семеро получили ранения.

В Израиле заявили, что нанесли удар в ответ на обстрел Сирией израильтян, якобы было запущено две ракеты. После это F-16 и боевые вертолеты атаковали две артиллерийские батареи, несколько армейских постов, а также батарею ПВО С-75 "Десна" советского производства.

Reuters опубликовало видео ночного ракетного удара. Противостояние Израиля и Сирии продолжается уже давно, так как последняя поддерживает злейшего врага Израиля – Иран.

Александр ИЛЬИН
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