Израиль разбомбил сирийский аэродром

Ракеты продолжают утюжить ЗРК советского производства

Израиль атаковал в понедельник сирийский военный аэродром Т-4, расположенный на востоке сирийской провинции Хомс.

Как сообщает государственное новостное агенство SANA, сирийские ПВО отразили две ракеты противника, однако другие поразили цели – склад боеприпасов, два строения и боевая техника. Один военнослужащий погиб, двое были ранены. Аэродрому нанесен материальный ущерб. Reuters приводит другие данные: двое погибших и двое раненых.

В агентстве лишь подчеркнули, что "израильская агрессивная вылазка" совпала с военными успехами сирийских войск в провинции Хама и Идлиб".

В настоящее время войска сирийской армии отвоевывают потерянные накануне позиции у боевиков оппозиционных группировок.

Ракетные удары продолжаются со стороны Израиля уже второй день. В воскресенье, 2 июня, атаке подверглись южные окрестности Дамаска и Эль-Кунейтр. Во время одного из ударов погибли трое сирийских военнослужащих, семеро получили ранения.



В Израиле заявили, что нанесли удар в ответ на обстрел Сирией израильтян, якобы было запущено две ракеты. После это F-16 и боевые вертолеты атаковали две артиллерийские батареи, несколько армейских постов, а также батарею ПВО С-75 "Десна" советского производства.

Reuters опубликовало видео ночного ракетного удара. Противостояние Израиля и Сирии продолжается уже давно, так как последняя поддерживает злейшего врага Израиля – Иран.