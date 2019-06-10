Россия тестирует новейшее оружие на американцах в Сирии

Пентагон отвечает тем же

Российские военные используют новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против подразделений армии США, дислоцированных к востоку от реки Евфрат. Американцы делают то же самое против русских, занимающих западную часть Сирии.

Как пишет израильское издание Nziv, секретные комплексы не доверяют союзникам из-за наличия в них ультрасовременных технологий. Вооружение испытывается в боевых условиях, как и десятки других новых образцов, включая роботов и боеприпасы.

В Пентагоне утверждают, что американские войска на востоке Сирии подвергаются "разрушительным действиям" со стороны комплексов РЭБ РФ. При этом российские военные постоянно перехватывают радиосигналы и используют американские связи оперативно-тактического назначения.

Нефтеносный восток Сирии контролируют американские военные с курдам, что крайне не устраивает Москву, которая потратила огромные деньги на поддержку действующего президента Башара Асада. Теперь, по мнению Nziv, Россия надеется убедить США вывести войска.

Ранее Трамп заявлял, что собирается это сделать, однако на данный момент американские военные в Сирии остаются. В частности, инициативу в штыки восприняли многие сенаторы.

Россия применяет комплексы РЭБ в Сирии давно, лучше всего защищена российская база "Хмеймим". На нее переброшены такие "Красуха-4" и "Дивноморье", которые могут не только нарушить работу боевой авиации, но и парализовать работу радаров противника.



Как передавал израильский телеканал "9TV", операторы систем РЭБ ВС РФ могли "ослепить" радары ЦАХАЛ, которые осуществляли разведку на территории Сирии. Якобы именно поэтому израильтяне были вынуждены поднять в небо самолеты, оснащенные комплексами радиоэлектронной разведки, а также аэростаты.

Западные СМИ регулярно публикуют фотографии российских комплексов РЭБ в Сирии. В частности, сообщалось о применении с 2016 г. системы подавления мобильной связи "Леер-3".

Кроме того, есть информация о переброске в Сирию новых комплексов РЭБ СПР-2М "Ртуть-БМ". Эти системы создают помехи взрывателям боеприпасов.



Ситуация, когда российские комплексы РЭБ могут оказаться рядом с американскими позициями, вполне реальна. Ранее в НАТО уже жаловались, что Москва глушит GPS военным альянса в Скандинавии.

РЭБ-война – это не бомбардировка и ракетные удары, поэтому стороны вполне могут ее использовать, не находясь на стадии горячего конфликта. Однако комплексы создают огромное количество любой армии, в том числе, американской.