Российские ВКС нанесли удар по наводке Турции

Сирийских военных обвиняют в обстреле турецкого наблюдательного поста

Российские ВКС нанесли четыре бомбовых удара по боевикам в сирийском Идлибе, причем координаты указала турецкая сторона. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

Накануне в Центре примирения сторон заявили, что в Сирии по инициативе России достигнуто соглашение о полном прекращении огня во всей Идлибской зоне.

По данным телеграмм-канала "Вестник Дамаска", ночью Сирийская арабская армия обстреляла боевиков в северной части провинции Хама. Под обстрел попали и турецкие военные, трое военнослужащих получили легкие ранения. Турция передала информацию об этом инциденте в Москву, на что получили ответ: стреляли не правительственные войска, а террористы-союзники запрещенной в РФ "Нусры", несмотря на соглашение о прекращении огня.

После этого в Минобороны РФ заявили, что турецкое командование обратилось в ЦПВС с просьбой помочь обеспечить безопасность своих военных и нанести удары по террористам в Идлибе.