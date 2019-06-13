Российские ВКС нанесли удар по наводке Турции

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Российские ВКС нанесли четыре бомбовых удара по боевикам в сирийском Идлибе, причем координаты указала турецкая сторона. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.
Накануне в Центре примирения сторон заявили, что в Сирии по инициативе России достигнуто соглашение о полном прекращении огня во всей Идлибской зоне.
По данным телеграмм-канала "Вестник Дамаска", ночью Сирийская арабская армия обстреляла боевиков в северной части провинции Хама. Под обстрел попали и турецкие военные, трое военнослужащих получили легкие ранения. Турция передала информацию об этом инциденте в Москву, на что получили ответ: стреляли не правительственные войска, а террористы-союзники запрещенной в РФ "Нусры", несмотря на соглашение о прекращении огня.
После этого в Минобороны РФ заявили, что турецкое командование обратилось в ЦПВС с просьбой помочь обеспечить безопасность своих военных и нанести удары по террористам в Идлибе.
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