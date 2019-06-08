Секунды до катастрофы: в Су-22 в Сирии попала ракета

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В Сирии едва не произошла катастрофа с российским Су-22. В самолет во время полета попала зенитная ракета.
В Сети появились фото прямого попадания в воздушное судно. К счастью, боевикам не удалось его сбить, и они лишь довольствовались обломками хвостового горизонтального стабилизатора Су-22.
Сирийский Су-22 уцелел после попадания ракеты. Фото: https://t.co/Yz1MEpz1KG, https://t.co/6Y7t1I7VxY pic.twitter.com/aaM9fq3Gai— Komandante (@KomandanteS17) 7 июня 2019 г.
Военные эксперты подчеркнули, что пилот смог долететь до авиабазы и успешно приземлился, передает "Российская газета".
Су-22 различных модификаций в настоящее время остаются основными ударными самолетами правительственных военно-воздушных сил.
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