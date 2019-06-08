Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Секунды до катастрофы: в Су-22 в Сирии попала ракета

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Самолет сумел выдержать удар и избежать трагедии

В Сирии едва не произошла катастрофа с российским Су-22. В самолет во время полета попала зенитная ракета.

В Сети появились фото прямого попадания в воздушное судно. К счастью, боевикам не удалось его сбить, и они лишь довольствовались обломками хвостового горизонтального стабилизатора Су-22.

Военные эксперты подчеркнули, что пилот смог долететь до авиабазы и успешно приземлился, передает "Российская газета".

Су-22 различных модификаций в настоящее время остаются основными ударными самолетами правительственных военно-воздушных сил.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Кусают локти: ЕС придется долго расхлебывать санкционный кошмар

Европейское братство с завистью смотрит на партнеров России

"Покойников уже не воскресить": Россия докопается до правды в деле Скрипаля

В загадочной истории о чисто английском отравлении намечается новый поворот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей