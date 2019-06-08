Секунды до катастрофы: в Су-22 в Сирии попала ракета

Самолет сумел выдержать удар и избежать трагедии

В Сирии едва не произошла катастрофа с российским Су-22. В самолет во время полета попала зенитная ракета.

В Сети появились фото прямого попадания в воздушное судно. К счастью, боевикам не удалось его сбить, и они лишь довольствовались обломками хвостового горизонтального стабилизатора Су-22.

Военные эксперты подчеркнули, что пилот смог долететь до авиабазы и успешно приземлился, передает "Российская газета".

Су-22 различных модификаций в настоящее время остаются основными ударными самолетами правительственных военно-воздушных сил.