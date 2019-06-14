Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии. Видео опубликовал в Instagram пользователь fighter_bomber. На нем хорошо видно, как боеприпас с лазерным наведением подлетает в строению, из которого выбегают десятки людей. Практически через мгновение здание окутывают столбы дыма.
Российская бомба массой 1,5 т может пробить 3 м железобетона и на 20 м уйти в землю. В Сирии применяется специально для уничтожения укрепленных бункеров боевиков.
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