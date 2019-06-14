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Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Фото: commons.wikimedia.org/Alex Beltyukov (CC BY-SA 3.0)
Никто не сумел убежать

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии. Видео опубликовал в Instagram пользователь fighter_bomber. На нем хорошо видно, как боеприпас с лазерным наведением подлетает в строению, из которого выбегают десятки людей. Практически через мгновение здание окутывают столбы дыма.


Российская бомба массой 1,5 т может пробить 3 м железобетона и на 20 м уйти в землю. В Сирии применяется специально для уничтожения укрепленных бункеров боевиков.

Фоторепортаж
Сирия получила оружие возмездия
ТОС-1А "Буратино". Фото: Минобороны РФ Ракетная система залпового огня (РСЗО) "Ураган". Фото: Минобороны РФ Ракетная система залпового огня (РСЗО) "Смерч". Фото: Минобороны РФ
БТР-82А. Фото: Минобороны РФ Танк Т-72. Фото: Olga Sokolova/ Russian look Ракетная система залпового огня "Торнадо-Г". Фото: Минобороны РФ УР-77. Фото: Минобороны РФ
Александр ИЛЬИН
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