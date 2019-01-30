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Су-34 нанес удар ракетой X-35 по боевикам в Сирии

Фото: mil.ru
Снаряд стер с лица земли объект, принадлежавший террористам

Во время операции в Сирии Су-34 российских ВКС уничтожил с помощью противокорабельной ракеты Х-35 дом, в котором могли находиться члены запрещенной в РФ организации "Исламское государство".

Кадры, на которых отчетливо виден взлет многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика с подвешенным высокоточным боеприпасом, который через некоторое время отделяется от самолета. Ракета летит точно в цель и метко поражает объект боевиков. Соответствующее видео выложил в Instagram пользователь fighter bomber.

"Вообще, ракета Х-35 задумывалась как противокорабельная со злой АРГСН (активная радиолокационная головка самонаведения. – Прим. "Утро") и обратной связью с носителем, дабы передавать ему всё, что видит своей башкой сама ракета, и если вдруг за время полёта ракеты найдётся что-то поинтереснее, то экипаж мог бы её перенацелить",

подписал он, отметив, что такой вариант "подешевле и попрактичнее".

"Конструкторские умищи подумали и запилили ее в таком исполнении как на видео",

- констатировал автор канала.


Ксения АНДРЕЕВА
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