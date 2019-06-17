Израиль назвал дешевый способ уничтожить С-300

Вместо самолетов-невидимок в ход пойдут легкие бомбы

Ближневосточная компания "Рафаэль" разработала планирующую бомбу Spice-250. Руководство израильских ВВС собирается использовать ее для борьбы с зенитно-ракетными комплексами "Фаворит", которые Сирия закупила у России.



Одним из главных преимуществ этого вида оружия, по словам разработчиков, является низкая цена. Бомбы стоят гораздо дешевле ракет, которыми самолеты-невидимки F-35 ранее пытались подбить сирийские средства ПВО.

"Во всем мире сокращаются оборонные бюджеты, поэтому клиенты заинтересованы в низкой цене, но не готовы идти на компромиссы. В данном случае они получат небольшой и недорогой продукт",

– приводит "Свободная пресса" слова вице-президента "Рафаэля" Орена Уриэля.

Spice-250 называют "умной бомбой". Она имеет оптоэлектронную головку самонаведения, которая выслеживает на земле объекты, изображения которых совпадают с "картинками", заложенными в память бомбы. Снаряд до цели также "ведет" инерциальная система управления с GPS-коррекцией. Боевые части Spice-250 бывают двух типов – осколочно-фугасные и проникающие.

Программировать бомбу для наведения на разные типы целей может пилот самолета непосредственно во время полета. Планировать снаряд может на расстояние до 100 км, поэтому самолетам нет нужды заходить в зону действия вражеской ПВО. К тому же бомбы настолько малы (их вес – всего 115 кг), что радары противника обнаруживать их якобы не в состоянии. А сбрасывать их можно с F-16, которые куда дешевле в эксплуатации, чем F-35.

Пока что у ВВС Израиля нет таких снарядов. Ожидается, что бомба будет принята на вооружение во второй половине 2019 года.

Военный эксперт Владимир Тучков скептически относится к боевым возможностям Spice-250. Во-первых, по его словам, переданные Сирии комплексы С-300ПМ2 способны поражать зенитными ракетами воздушные цели на расстоянии 200 километров. Так что израильским самолетам для сбрасывания бомб придется заходить в зону их действия.

Во-вторых, радиолокационных возможностей российских ЗРК вполне хватит для того, чтобы обнаружить даже такую "малозаметную" бомбу практически сразу же после произведенного бомбометания.

В-третьих, планирующие бомбы имеют дозвуковую скорость, так что у С-300 будет достаточно времени, чтобы отреагировать на каждую Spice-250, если F-16 выпустит весь боекомплект в размере 16 штук. Кроме того, зенитно-ракетные комплексы средств ПВО средней дальности, к которым относится и С-300, не эксплуатируются без прикрытия их объектовыми ЗРК малой дальности, такими как "Панцирь-С1". Эти комплексы не оставят израильским бомбам ни малейшего шанса.

В-четвертых, Россия запросто может поделиться с сирийскими коллегами средствами радиоэлектронной борьбы, подавляющими сигнал GPS, который используется в наведении бомбы на цель. Так что едва ли Spice-250 представляет серьезную опасность для наземных объектов на территории Сирии.