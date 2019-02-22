Израиль пригрозил С-300 своим "Кинжалом"

Новейшая ракета прорвет оборону ПВО

ВВС Израиля в скором времени получат аналог российского гиперзвукового "Кинжала". Как пишет журнал The Drive, компания Rafael разработала новую баллистическую ракету Rocks, которая управляется в полете и может отклоняться от траектории.

Новинка, впервые представленная на выставке Aero India 2019, сделана на базе ракеты-мишени воздушного старта Black Sparrow, которую используют для обучения расчетов ПВО.

Как уверяют разработчики, Rocks достигнет цели даже если противник средствами РЭБ глушит сигнал GPS. Боеприпас принадлежит к семейству SPICE (Smart, Precise Impact, Cost-Effective), в которое входят корректируемые боеприпасы с навигационной системой Inertial Guidance System (INS) и применением GPS-сигнала.

Rocks на конечном участке своей траектории работает в автономном режиме. Используя алгоритм распознавания изображений, она четко определяет цель и идет к ней, даже если GPS-сигнал отсутствует. Кроме того, ракету может направить оператор вручную. Эта функция называется "man-in-the-loop". Похожим образом работает система наведения у "Томагавков".



Rafael не раскрывает скорость своей новой ракеты, однако отмечает, что она очень высокая. О боевой части известно больше: вес – 907 кг, два вида – осколочно-фугасная и противобункерная.

Эксперты The Drive полагают, что Израиль может использовать новые ракеты для нанесения ударов по баллистическим ракетам Ирана. Плюс в Иерусалиме надеются, что новая ракета прорвет оборону ПВО советского и российского производства, включая С-300.



Rocks уже успешно испытали на истребителях F-16, состоящих на вооружении ВВС Израиля. Смогут ли они конкурировать с российскими "Кинжалами", прока неясно. Но судя по всему, израильская ракета не гиперзвуковая, хотя и достаточно быстрая.