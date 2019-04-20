В Израиле нашли способ противостоять российским комплексам

Немецкие журналисты выяснили, что Израиль разработал уникальные сверхзвуковые ракеты класса "воздух – земля" Rampage, которые якобы уже испытали при ударе в сирийской провинции Хама. По словам экспертов, это вооружение обойдет системы С-300 и победит в схватке.

"Предполагается, что новые ракеты "Rampage" уничтожат хорошо защищенные цели, такие как бункеры", – пишет Флориан Ретцер в издании Telepolis.

Испытания ракеты прошли в ответ на размещение Россией в Сирии зенитно-ракетных комплексов, по мнению журналиста. Он отмечает, что если эта информация подтвердится, то это можно рассматривать как попытку устрашения.

Ракета, которую представили летом 2018-го, весит 570 кг, ее длина составляет 4,5 метров, а дальность полета – 150 км. У этого типа вооружения есть две боеголовки, которые могут одна за другой взрываться.

При этом ранее эксперты отмечали, что израильская ракета Rampage не устоит перед российским вооружением.