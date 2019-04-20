Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

СМИ: Израильские суперракеты уничтожат С-300

Фото: www.globallookpress.com
В Израиле нашли способ противостоять российским комплексам

Немецкие журналисты выяснили, что Израиль разработал уникальные сверхзвуковые ракеты класса "воздух – земля" Rampage, которые якобы уже испытали при ударе в сирийской провинции Хама. По словам экспертов, это вооружение обойдет системы С-300 и победит в схватке.

"Предполагается, что новые ракеты "Rampage" уничтожат хорошо защищенные цели, такие как бункеры", – пишет Флориан Ретцер в издании Telepolis.

Испытания ракеты прошли в ответ на размещение Россией в Сирии зенитно-ракетных комплексов, по мнению журналиста. Он отмечает, что если эта информация подтвердится, то это можно рассматривать как попытку устрашения.

Ракета, которую представили летом 2018-го, весит 570 кг, ее длина составляет 4,5 метров, а дальность полета – 150 км. У этого типа вооружения есть две боеголовки, которые могут одна за другой взрываться.

При этом ранее эксперты отмечали, что израильская ракета Rampage не устоит перед российским вооружением. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Обходят стороной: блокаду Крыма признали

Киеву мерещится безлюдный полуостров

Плохая нефть: Минск принюхался к российской трубе

Белоруссия всерьез взялась за советский трубопровод "Дружба"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей