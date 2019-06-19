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Украина пролетела над российскими базами в Сирии

Фото: commons.wikimedia.org/Fedor Leukhin (CC BY-SA 2.0)
В небе над арабской республикой был замечен невесть откуда взявшийся Ил-76

Военно-транспортный самолет пролетел над территорией ближневосточной страны и приблизился к российским военным объектам. Каким образом ему удалось незамеченным проникнуть в воздушное пространство страны, в которой ведутся боевые действия, осталось неизвестным.

Украинский транспортник в ходе вояжа в Сирию проследовал над базой снабжения в Тартусе и над авиабазой Хмеймим, которые принадлежит Россию, передает портал Avia.pro со ссылкой на осведомленные источники.

Инцидент произошел на прошлой неделе, 14 июня. Ни с российской, ни с сирийской стороны по поводу данного воздушного инцидента не поступило никаких комментариев. Официального подтверждения информации о пролете Ил-76 также пока нет.

Фото: mil.ru

По данным ресурса Plane Radar, воздушное судно часть пути выполняло полет с отключенными транспондерами. Возможно, именно благодаря этому радары сил противовоздушной обороны Сирии не смогли распознать летящий объект и соответственным образом отреагировать.

Ил-76 имеется в распоряжении ряда стран, в том числе России и Украины. Поэтому точно назвать принадлежность самолета не представляется возможным. По одной из версий, судно принадлежит украинскому перевозчику Europe Air. Едва ли транспортник мог представлять непосредственную угрозу для российских военных объектов в Сирии, поскольку он не обладает вооружением и функцией бомбометания.

Учитывая маршрут полета украинского самолета, логично предположить, что его целью не были позиции российских военных на территории Сирии. Однако сам факт того, что воздушное судно последовало этим маршрутом, вызывает некоторую озабоченность у специалистов.

Андрей ФИЛАТОВ
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