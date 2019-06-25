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Израиль пообещал не трогать россиян в Сирии

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЛюбимый сирийский генерал Путина разочаровал Москву
Наши войска не пострадают от авианалетов со стороны соседнего государства

Израильские военно-воздушные силы гарантировали безопасность контингенту Вооруженных сил РФ, дислоцированному в арабской республике. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Я хотел бы поблагодарить российское правительство и президента Владимира Путина за тесное сотрудничество с Израилем по созданию механизма деконфликтинга (в Сирии). Я хотел бы заверить, что, защищая себя, мы не будем никак подвергать опасности российские силы… Я благодарен России за то, что наша дружба в последние годы укрепляется",

– сказал политик на открытии трехсторонней встречи представителей России, США и Израиля по Сирии (цитируется по ТАСС).

Говоря об этом, он скромно умолчал об инциденте со сбитым в Сирии российским самолетом Ил-20. В сентябре прошлого года он попал под обстрел местных сил ПВО, которые целились по совершавшим авианалет израильским бомбардировщикам.

По словам Нетаньяху, между Москвой, Вашингтоном и Тель-Авивом "есть более широкий фундамент для сотрудничества, чем многие полагают". В то же время глава правительства подчеркнул, что его страна не намерена прекращать противодействие попыткам Ирана укрепиться в Сирии.

 Биньямин Нетаньяху. Фото: www.globallookpress.com 

"Израиль действовал сотни раз, чтобы предотвратить укрепление иранских позиций в Сирии. Израиль продолжит препятствовать Ирану в использовании соседних территорий для нападок на нас", – указал премьер-министр.

Между тем в России настаивают на том, что иранцы находятся в Сирии по приглашению законного правительства и активно участвуют в борьбе с терроризмом. Этот вопрос может стать камнем преткновения на переговорах.

Трехсторонние переговоры по Сирии открылись в Иерусалиме сегодня утром. Россию на встрече представляет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, США – помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, Израиль – глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, сообщает РИА "Новости". Стороны обсудят уничтожение оставшихся в Сирии террористов, запуск процессов внутриполитического урегулирования и социально-экономического восстановления страны, проекты гуманитарного содействия.

Андрей ФИЛАТОВ
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