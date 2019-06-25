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Любимый сирийский генерал Путина разочаровал Москву

Фото: www.globallookpress.com
Оппозиция сообщила о недовольстве Москвой спецподразделением "Тигры"

Сирийский генерал из спецподразделения "Тигры" Сухелем аль-Хасан, которого западные СМИ называют "любимым сирийским командиром Путина", вызвал недовольство Москвы.

Как пишет сирийская Mada Post, ссылаясь на источник в оппозиции, он "разозлил" Россию, потому что даже с поддержкой ВКС не смог добиться более-менее существенного прогресса в боях с оппозицией. В частности, ее боевиков, по данным издания, поддерживает Турция.

Наступление "Тигров" было дорогостоящим, но плохо спланированным. В итоге за полтора месяца выполнить поставленные задачи не удалось, и в итоге, роль подразделения в операции постепенно уменьшается.

Как сообщает газета, в настоящее время Россия склоняет на свою сторону бригадного генерала Махера Асада, брата действующего президента Башара Асада. Махер командует 4-й бронетанковой дивизией, и в Москве якобы хотят привлечь его в операциям в Хаме. Ряд источников передал, что его уже видели в аэропорту сирийской провинции, а также в ряде населенных пунктов. Махера Асада называют вторым по влиятельности человеком после его брата.


Александр ИЛЬИН
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