На Гибралтаре перехватили нефтяной супертанкер

В операции участвовали британские морские пехотинцы

Судно с 2 млн баррелей сырой нефти задержано у побережья Пиренейского полуострова. Власти Гибралтара заподозрили, что углеводородное сырье везут в Сирию, а это запрещено санкциями Евросоюза.

"Мы задержали судно и его груз. Эти действия были приняты в связи с информацией, которая дала основание полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушении санкций Европейского союза против Сирии", - заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Он уточнил, что по имеющейся у него информации, танкер под флагом Панамы направлялся к сирийской провинции Тартус, где расположен НПЗ "Банияс".

"Этот нефтеперерабатывающий завод является собственностью предприятия, на которое распространяются санкции ЕС против Сирии", – указал Пикардо.

Власти Гибралтара уточнили, что на помощь местным правоохранительным органам пришли силы королевской морской пехоты ВМС Великобритании. О произошедшем уже уведомлены главы Евросовета и Еврокомиссии.

Санкции ЕС против Сирии были введены в 2011 г. и с тех пор несколько раз усиливались. Меры касаются не только руководства САР, в том числе президента Башара Асада и членов семьи, но и предприятий. В частности, действует запрет на торговлю нефтью и нефтепродуктами.

По данным телеграм-канала "Раньше всех.Ну почти", в Сирию везли нефть из Ирана, который находится под санкциями США.