Разгадана тайна "разведчика" МиГ-21 в Сирии

Раскрыто загадочное появление советского истребителя МиГ-21 на авиабазе Хмеймим. До этого некоторые СМИ сообщали, что самолет чуть ли не выполнял разведывательные полеты в Сирии.

Однако в действительности все оказалось намного прозаичнее – самолет установили в качестве памятника возле столовой в память о летчиках-героях. Об этом сообщает издание "Русская весна", ссылаясь не источник в Минобороны. А впервые снимок опубликовал пользователь Twitter Samir, который назвал советский истребитель "пополнением арсенала ВВС РФ в САР".

a MiG-21 at Hmeymim airbase in Latakia seems to be the latest addition to the Russian air force's arsenal in Syria https://t.co/HoXjHD99cs (11 Jun 2109) pic.twitter.com/kTyIVuw0UP