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Разгадана тайна "разведчика" МиГ-21 в Сирии

Фото: commons.wikimedia.org
Снимки самолета на базе Хмеймим запутали журналистов

Раскрыто загадочное появление советского истребителя МиГ-21 на авиабазе Хмеймим. До этого некоторые СМИ сообщали, что самолет чуть ли не выполнял разведывательные полеты в Сирии.

Однако в действительности все оказалось намного прозаичнее – самолет установили в качестве памятника возле столовой в память о летчиках-героях. Об этом сообщает издание "Русская весна", ссылаясь не источник в Минобороны. А впервые снимок опубликовал пользователь Twitter Samir, который назвал советский истребитель "пополнением арсенала ВВС РФ в САР".


Выбор на МиГ-21 пал неслучайно: истребитель много воевал на Ближнем Востоке и в том числе, в Сирии. В составе ВВС страны до сих пор числятся эти легендарные самолеты.

Александр ИЛЬИН
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