Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российская и сирийская авиация "утюжит" боевиков в Латакии

Фото: commons.wikimedia.org
Дамаск отвоевывает у боевиков позиции при поддержке Москвы

Российская и сирийская авиация нанесла массированный удар по позициям исламистов в провинциях Латакия и Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News. По данным издания, наибольшие потери боевики понесли в городе Кабани на северо-востоке Латакии. Сообщается, что до благодаря действиям ВВС сирийским наземным силам удалось продвинуться и закрепиться в стратегически важном регионе.

Ранее сирийские войска потерпели несколько поражений и оставили позиции, что вызвало неудовольствие как Дамаска, так и Москвы. Кампания осложняется действиями Турции, чьи войска активно действуют на территории Турции и накануне также нанесли авиаудар по соединениям YPG.

Step News Agency опубликовал видео, на котором сирийский L-39 наносит удары по позициям боевиков в населенном пункте Кафр Зита в провинции Хама, где также продолжаются боевые действия.


Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

"Удивительные совпадения": действия медиков выдали неувязку в деле Скрипалей

Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи

Европа нашла управу на Россию из-за паспортов для Донбасса

В ЕС разочарованы действиями Москвы в плане обретения жителями региона российского гражданства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей