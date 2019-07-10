Российская и сирийская авиация "утюжит" боевиков в Латакии

Дамаск отвоевывает у боевиков позиции при поддержке Москвы

Российская и сирийская авиация нанесла массированный удар по позициям исламистов в провинциях Латакия и Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News. По данным издания, наибольшие потери боевики понесли в городе Кабани на северо-востоке Латакии. Сообщается, что до благодаря действиям ВВС сирийским наземным силам удалось продвинуться и закрепиться в стратегически важном регионе.

Ранее сирийские войска потерпели несколько поражений и оставили позиции, что вызвало неудовольствие как Дамаска, так и Москвы. Кампания осложняется действиями Турции, чьи войска активно действуют на территории Турции и накануне также нанесли авиаудар по соединениям YPG.

Step News Agency опубликовал видео, на котором сирийский L-39 наносит удары по позициям боевиков в населенном пункте Кафр Зита в провинции Хама, где также продолжаются боевые действия.