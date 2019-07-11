Боевики подорвали Т-55

Танк сгорел вросшим в землю

В северной Латакии в Сирии, где сейчас идут бои правительственных войск с исламистами, был уничтожен танк советского производства Т-55. Естественно, боевики не преминули выложить запись в интернет.

Танк занимал позицию на вершине холма, и танкисты решили окопать машину по самую башню. Выстрел предположительно был совершен из ПТУР "Корнет". Один из военных, который находился рядом, увидел ракету и успел убежать, а вот тем, кто находился в башне, повезло меньше: через мгновение она исчезла в огне, а затем дыму.

Впрочем, по версии "Российской газеты", это взорвались дополнительные топливные баки с соляркой, и "если ущерб и был причинен, то незначительный".

Сегодня утро стало известно, что сирийские военные утратили контроль над населенных пунктом Хамамият (Хама) после атак боевиков из различных "оппозиционных" группировок. Об этом сообщил телеграм-канал WarJournal.

Что касается северной Латакии, то здесь ситуация для САР сильно осложняется действиями турецких подразделений.



