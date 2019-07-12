Миссия ОЗХО по Сирии работала против истины

Расследование о применении химоружия в САР велось долго и плохо

Глава Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) не был заинтересован в установлении истины. Об этом заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин на брифинге в Гааге 12 июля.

"Наблюдались странные факты. Руководитель команды МУФС, едва оказавшись в Дамаске, умчался в "соседнюю" по терминологии ОЗХО страну, где и просидел все оставшееся время", – заявил Шульгин.

По его словам, вся работа Миссии шла медленно, только под нажимом эксперты в Гааге начинали исследовать пробы, привезенные из Сирии, передает РИА "Новости".

"Волей-неволей возникало впечатление, что образцы и работа в самой Думе для МУФС не представляли большого интереса", – подчеркнул Шульгин.

Более того, когда российские специалисты, работавшие в сирийском городе Дума, хотели созвать в Гааге пресс-конференцию, чтобы ответить журналистам на все вопросы, ОЗХО запретила им это делать.

Итогом такой работы МУФС стал странный доклад, полный нестыковок, указал Шульгин. В частности, в нем сказано, что при атаке в Думе использовался хлор, хотя в отчете бывшего члена МУФС австралийца Яна Хендерсона говорилось, что баллоны с указанным веществом были занесены в помещение вручную, а не сброшены с помощью авиации.

О предполагаемой химатаке в Думе в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года сообщили так называемые "Белые каски". В использовании запрещенных веществ против мирного населения обвинили Дамаск. В качестве доказательств были использованы сообщения в соцсетях и видеокадры, которые потом оказались постановочными.