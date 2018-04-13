Минобороны предъявило доказательства лжи о химатаке в Сирии
Министерство обороны РФ заявило, что химической атаки в сирийском городе Дума не было.
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Халилю Джейшу, который в тот период работал в больнице. По словам молодого человека, 8 апреля в отделение "скорой помощи" центральной больницы города привезли пострадавших из разбомбленного дома. Жители верхних этажей сильно наглотались дыма и задыхались, врачи оказывали им помощь.
"В этот момент пришел чужой человек, я его не знаю. Он сказал, что это атака отравляющими веществами. Люди испугались, была борьба, родственники пострадавших стали поливать друг друга водой", – приводит RT слова Джейша. По его словам, люди, не имевшие медицинской подготовки, начали впрыскивать детям в рот лекарство от астмы. "Мы не видели ни одного пациента с признаками отравления химическими веществами", – подчеркнул медик.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что истинная цель провокации в Думе состоит в том, чтобы спровоцировать США на нанесение ракетных ударов по Сирии. По словам Конашенкова, группа экспертов Организации по запрещению химического оружия прибудет в САР 13 апреля.
"Ответственная позиция ОЗХО позволит понизить градус напряжения в Сирии и сохранить хрупкий мир", – приводит "РЕН ТВ" слова Конашенкова.
Также он отметил, что в распоряжении ведомства есть доказательства непосредственного участия Великобритании в организации этой провокации в Восточной Гуте. "Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых "Белых касок" оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации", – подчеркнул Конашенков.
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