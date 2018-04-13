Британского правдоруба заткнули за правду о Сирии

Военному эксперту не дали высказаться в прямом эфире

Интервью с генералом в отставке Джонатаном Шоу, бывшим командующим подразделения ВС Великобритании в Ираке, было прервано. Как только военный заявил, что у правительства Сирии не было мотива для осуществления химической атаки в Думе, телеведущая Sky News вывела его из прямого эфира.

По словам Шоу, Асад выиграл эту войну, и нужно это принять. На прошлой неделе Запад обвинил правительство Сирии в химической атаке на город Дума в Восточной Гуте. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, которую якобы сбросили правительственные войска.

В своем блоге Twitter президент США Дональд Трамп назвал Башара Асада "животным" и пообещал нанести ракетный удар по Сирии. Москва считает, что цель вбросов о применении отравляющих веществ состоит в том, чтобы оправдать возможность удара по Дамаску.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 13 апреля объявил, что в распоряжении ведомства есть доказательства участия Великобритании в организации провокации в Думе. Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс назвала это заявление "наглой ложью".

