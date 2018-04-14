США ударили внезапно. LIVE

Трамп приказал ударить по Сирии. Россию Пентагон не предупредил

13:43 Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС готов рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

"В июле 2017 года и в марте 2018 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры в отношении высокопоставленных сирийских чиновников и ученых из-за их роли разработке и применении химического оружия и всегда готов рассмотреть вопрос о введении дальнейших санкций при необходимости", – сказано в распространенном сегодня заявлении Могерини.

12:41 Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала удар США и союзников по Сирии, назвав это "необходимым и соразмерным" средством эффективного международного бойкота применения химического оружия. При этом Германия от участия в ракетном ударе по Сирии ранее отказалась.

12:08 Президент Сербии Александр Вучич, выступая в субботу на национальном телевидении, сказал что сейчас обстановка в мире напоминает ему ситуацию, сложившуюся перед Первой мировой войной.

Он посетовал на то, что как президент "не имеет права" свободно говорить о том, какие страны извлекли максимальную пользу из происходящего.

11:25 Обстановка в Дамаске после ударов США оценивается как спокойная, сообщил на брифинге в Минобороны начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По словам генерала, "факт американской агрессии свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования" предполагаемой химатаки в Думе.

11:06 Минобороны Франции опубликовало видео ракетного удара по Сирии в ночь на 15 апреля с одного из многоцелевых фрегатов.

"Цель (удара) – центр производства химического оружия сирийским режимом", – говорится в сообщении в Twitter, сопровождающем публикацию.

Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г.

10:28 Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен осудила удары по Сирии, которые могут иметь непредсказуемые и "потенциально драматические" последствия.

"Франция снова потеряла возможность показать себя на международной арене независимым и взвешенным государством", – написала Ле Пен в Twitter

9:59 Российскому президенту Владимиру Путину докладывают оперативную обстановку по Сирии. Об этом в прямом эфире сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Минобороны.



9:30 Бомбардировки не заменят дипломатию. Так считает экс-глава британского МИД Дэвид Милибанд. "Военные действия могут только тогда принести успех, когда являются частью политической стратегии, реализуемой в целях миротворчества, гуманитарной помощи и обеспечения региональной безопасности", написал он в Twitter.



Military action is only ever successful when it is part of a political strategy, for peace-making, humanitarian aid and regional security. — David Miliband (@DMiliband) 14 апреля 2018 г.

9:20 Серьезный провал для британских ракет Storm Shadow – их все нейтрализовали, сообщает SANA. Речь идет о ракетах, выпущенных по объектам в Хомсе.

9:00 МИД Турции высказался. Приветствуют ответ США сотоварищи в виде военной операции на так называемую химатаку в городе Дума. Ракетный удар по Сирии представители ведомства назвали "проявлением совести человечества".

8:40 Посол России в США – о произошедшем: "Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них – на Вашингтоне, Лондоне и Париже. Выпады в адрес Президента России неприемлемы и недопустимы.Морального права обвинять другие страны у США – обладателя крупнейшего арсенала химоружия – нет", – цитирует его RT.



8:23 Сирийцы празднуют победу на площади Омейядов в Дамаске.

#Syria #Damascus : from the rallies of solidarity with the Syrian Army. The US strike is being hailed as a victory by Damascus since the Syrian military's losses were almost negligible. If anything Assad just got a boost to his support base. #SyriaStrikes #SyriaStrike pic.twitter.com/RVzjzT1SP7 — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) 14 апреля 2018 г.

8:20 Ракетные удары нанесли по 16 объектам. Большая их часть – в Дамаске и его окрестностях, также – в сирийской провинции Хомс. Так, под удар попали база Республиканской гвардии, база ПВО Сирии, авиабазы Меззе и Думейр, исследовательские центры.

ПВО Сирии сбили все ракеты, которые выпустили по объектам в провинции Хомс, и 13 ракет в городе Кисва, что к югу от Дамаска. Об этом сообщает национальное сирийское агентство SANA. В Сети появились кадры, где средства ПВО Сирии сбивают американские "Томагавки" над Дамаском.

8:00 Какая техника наносила удары по Сирии: эсминцы Porter, Cook и Higgins, которые запускал "Томагавки", французские истребители Mirage, истребители Великобритании Tornado, бомбардировщики США B-1. Список приводит телеграм-канал "Вестник Дамаска".

7:35 При атаке на Сирию пострадали не менее трех человек. "Ракеты, выпущенные по военной базе в Хомсе, были перехвачены ПВО, их курс был изменён, в результате ранены трое мирных жителей", – передает агентство SANA.

7:32 Австралия поддерживает удары по Сирии, нанесенные США, Францией и Великобританией. Об этом заявил премьер-министр страны Малколм Тёрнбулл.

Malcolm Turnbull says Australia backs U.S.-led retaliatory airstrikes in Syria https://t.co/Zffm3Y2ZwE pic.twitter.com/aBCsq0V0Qx — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) 14 апреля 2018 г.

7:31 Елисейский дворец показал видео с самолетами, которые бомбили ночью Сирию. Кадры опубликованы в официальном Twitter администрации французского президента Эммануэля Макрона. Подпись к посту гласит: "Взлёт этой ночью вооруженных сил Франции, которые вмешались против нелегального химического арсенала сирийского режима".

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) 14 апреля 2018 г.

7:20 Генсек НАТО Йенс Столтенберг одобрительно высказался об ударах США, Великобритании и Франции по Сирии.

6:50 По целям в Сирии было выпущено около 100-120 ракет, сообщили в Минобороны США. Их выпустили по военным и гражданским объектам. Они были частью программы химического оружия сирийского правительства.

6:45 Российских военных удар не должен был затронуть, заявили американцы. "Мы постарались исключить риск удара по российским силам. Мы не предупреждали российское командование о местах ударов. "Коммуникация с российской стороной была, но только по стандартной процедуре деконфликтизации воздушного пространства", – сообщил генерал Джозеф Данфорд.

6:30 Удары Запада Сирия отражала средствами ПВО, которые были созданы в Советском Союзе более 30 лет назад. Об этом сообщили в МО РФ. Это С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат".

6:05 Америка использовала каналы связи с Россией при ударах по Сирии, но никак не координировалась с Москвой. Об этом сообщил председатель объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

6:02 Дополнительных ударов по объектам сирийской армии не будет. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

6:00 Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что операция нацелена только на объекты сирийского правительства. Речь идет о тех объектах, где создается или хранится химическое оружие.

5:35 Пентагон заявил, что все цели поражены и операцию можно считать завершенной. Ракетные удары нанеслис 3.42 мск до 5.10 мск.

5:30 Франция тоже поддержала Америку. Сирийские ПВО "отражают удары США, Франции и Великобритании", сообщает Сирийское национальное агентство САНА.

5:15 Появилась информация об ударах по военным базам в провинциях Хама и Даръа на юго-западе Сирии, а также по главному штабу Республиканской гвардии в Алеппо, пишет "Вестник Дамаска".

5:11 Великобритания присоединилась к удару по Сирии. Истребители-бомбардировщики Tornados ВВС Соединенного Королевства вылетели с Кипра. Удар ракетами Storm Shadow нанесли по военной базе близ Хомса. Там сирийское правительство якобы хранило запасы химического оружия.

4:50 Системы ПВО Сирии продолжают сбивать американские томагавки

4:30 Целями ракетной атаки стали база аль-Хальхаль в Сувейде, исследовательские центры в Масиафе и Джамрае и штаб-квартира "Хезболлы" в аль-Кусейре. Об этом сообщает телеграм-канал "Вестник Дамаска"

4:20 Удары были точечными. Первый пришелся по Дамаску и его окрестностям.

4:17 Сразу после выступления президента США начала появляться информация о взрывах. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Рейтер.

4:15 Трамп приказал ударить по Сирии. Действия Вашингтона с Москвой не координировались



Сегодня ночью (по московскому времени) американский лидер Дональд Трамп приказал нанести по Сирии ракетные удары. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме. "Я отдал приказ ВС США нанести точные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада", – цитирует его CNN. Вашингтон обвиняет Дамаск в использовании химоружия на основании каких-то мутных видеоматериалов, растиражированных некоторыми оппозиционными СМИ. Выводов экспертов ОЗХО, который прибудут в сирийскую Думу только 14 апреля, в субботу, американцы дожидаться не стали. "Утро" собирает все подробности военного удара по Сирии в трансляцию.

