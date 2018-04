США ударили внезапно. LIVE

13:43 Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС готов рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

"В июле 2017 года и в марте 2018 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры в отношении высокопоставленных сирийских чиновников и ученых из-за их роли разработке и применении химического оружия и всегда готов рассмотреть вопрос о введении дальнейших санкций при необходимости", – сказано в распространенном сегодня заявлении Могерини.

12:41 Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала удар США и союзников по Сирии, назвав это "необходимым и соразмерным" средством эффективного международного бойкота применения химического оружия. При этом Германия от участия в ракетном ударе по Сирии ранее отказалась.

12:08 Президент Сербии Александр Вучич, выступая в субботу на национальном телевидении, сказал что сейчас обстановка в мире напоминает ему ситуацию, сложившуюся перед Первой мировой войной.

Он посетовал на то, что как президент "не имеет права" свободно говорить о том, какие страны извлекли максимальную пользу из происходящего.

11:25 Обстановка в Дамаске после ударов США оценивается как спокойная, сообщил на брифинге в Минобороны начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По словам генерала, "факт американской агрессии свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования" предполагаемой химатаки в Думе.

11:06 Минобороны Франции опубликовало видео ракетного удара по Сирии в ночь на 15 апреля с одного из многоцелевых фрегатов.

"Цель (удара) – центр производства химического оружия сирийским режимом", – говорится в сообщении в Twitter, сопровождающем публикацию.

10:28 Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен осудила удары по Сирии, которые могут иметь непредсказуемые и "потенциально драматические" последствия.

"Франция снова потеряла возможность показать себя на международной арене независимым и взвешенным государством", – написала Ле Пен в Twitter

9:59 Российскому президенту Владимиру Путину докладывают оперативную обстановку по Сирии. Об этом в прямом эфире сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Минобороны.



9:30 Бомбардировки не заменят дипломатию. Так считает экс-глава британского МИД Дэвид Милибанд. "Военные действия могут только тогда принести успех, когда являются частью политической стратегии, реализуемой в целях миротворчества, гуманитарной помощи и обеспечения региональной безопасности", написал он в Twitter.



9:20 Серьезный провал для британских ракет Storm Shadow – их все нейтрализовали, сообщает SANA. Речь идет о ракетах, выпущенных по объектам в Хомсе.

9:00 МИД Турции высказался. Приветствуют ответ США сотоварищи в виде военной операции на так называемую химатаку в городе Дума. Ракетный удар по Сирии представители ведомства назвали "проявлением совести человечества".

8:40 Посол России в США – о произошедшем: "Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них – на Вашингтоне, Лондоне и Париже. Выпады в адрес Президента России неприемлемы и недопустимы.Морального права обвинять другие страны у США – обладателя крупнейшего арсенала химоружия – нет", – цитирует его RT.



8:23 Сирийцы празднуют победу на площади Омейядов в Дамаске.

#Syria #Damascus : from the rallies of solidarity with the Syrian Army. The US strike is being hailed as a victory by Damascus since the Syrian military's losses were almost negligible. If anything Assad just got a boost to his support base. #SyriaStrikes #SyriaStrike pic.twitter.com/RVzjzT1SP7