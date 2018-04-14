Сирийская армия сбивает ракеты США советской техникой

Удар американцев отражали "Буками" и "Квадратами" 30-летней давности

В ночь с 13 на 14 апреля американцы при поддержке союзников – Великобритании и Франции – нанесли массированный ракетный удар по объектам на территории Сирии. Как сообщает Минобороны РФ, было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля".

Сирийские правительственные войска для отражения удара задействовали комплексы ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", произведенные более 30 лет назад, еще в СССР.

"Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса "воздух-земля" были сбиты на подлете к целям", - цитирует РИА Новости сообщение Минобороны России.

Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря и американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о нанесении ракетных ударов по объектам, связанным с сирийской программой разработки химоружия. Он также обвинил Россию в невыполнении гарантий уничтожения химоружия в Сирии.