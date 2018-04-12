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К границам Сирии устремились военные всех стран

Фото: mil.ru
продолжениеМир ждет удара по Сирии
Мировые государства подтягивают пехоту и бронетехнику к месту конфликта

Напряженность в Сирии продолжает расти. К границам государства разные страны стягивают свои военные силы.

Российскую авиабазу "Энгельс-1" в Сирии покинули два Ту-95МС, а также два стратегических бомбардировщика Ту-160. Неизвестно, вооружены ли они крылатыми ракетами. При этом цель самолетов также хранится в тайне, передает Telegram-канал Вестник Дамаска.

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Кроме того, американцы привезли военную технику, включая танки и БТР, к побережью Черного моря в Болгарию. Возможно, что оттуда ее перенаправят в Сирию для нанесения удара.

На греческий остров Крит прилетели два самолета-разведчика, которые принадлежат США. Сообщается, что это MC-12S EMARSS и MC-12W Liberty, которые были задействованы во время операций в Афганистане и Ираке. MC-12S предназначен для рекогносцировки, в частности для наведения на цель бомбардировщиков и истребителей. А MC-12W занимается радиоэлектронной разведкой, то есть перехватывает сигналы противника.

О своей готовности атаковать Сирию заявили и в британских ВВС. Самолеты на Кипре привели в полную боевую готовность.

При этом в Кремле считают, что ситуация еще не слишком напряженная. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что разговора между Путиным и Трампом в ближайшее время не запланировано. По его словам, канал связи между военными России и США в Сирии находится в активном состоянии.

"Эта линия существует, и она находится в активном состоянии. В целом говорю, что линия задействуется с обеих сторон", – цитирует его RT.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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