Корабли РФ взяли на прицел американцев

В сирийском Тартусе осталась одна подлодка

В России и США обсуждают исчезновение российских кораблей и подлодок с сирийской авиабазы "Тартус". Накануне компания Image Satellite International опубликовала два снимка из космоса. На одном видно, что в порту стоят семь кораблей, включая "Адмирала Григоровича" с "Калибрами", два противодиверсионных катера и две дизельные подводные лодки "Варшавянка". На другом, датированном 11 апреля, кораблей уже нет, а рядом с причалом одиноко ютится единственная "Варшавянка".

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По мнению военных экспертов, боевые корабли были развернуты в Средиземном море в связи с готовящимся ударом США по Сирии. Российская группировка могла быть готова выдвинуться в район дислокации американских эсминцев, которые, предположительно, должны были произвести пуск "Томагавков".

Правда, сейчас непонятно, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Ранее Трамп, сначала пригрозивший России в своем Twitter началом ракетной атаки, неожиданно пошел на попятную и предложил "прекратить холодную войну". После этого заявления падающий рубль пошел вверх, а эксперты начали говорить о пылком темпераменте Трампа, который сначала пишет в Twitter, а потом думает.

Кроме того, дав самому себе 48 часов на раздумье, американский президент фактически предупредил весь мир о готовящейся атаке и лишил военных внезапности нападения. Вряд ли это им понравилось.

А по мнению члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, угрозы Трампа и вовсе были предназначены для внутреннего пользования и их можно сравнить с обещаниями проучить Северную Корею.

Между тем у США еще остается возможность выполнить обещание Трампа и ударить по Сирии. В Средиземном море остаются два эсминца с "Томагавками". А в среду американский телеканал WTKR опубликовал видеозапись выхода американского авианосца "Гарри Трумен", который также направится в Средиземное море. По официальной версии, он примет участие в плановых учениях, но несомненно, что корабль будет готов выполнить боевую задачу в любой момент.