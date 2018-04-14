Стали известны результаты удара по Сирии

Сообщается, что человеческих жертв в результате массированного ракетного обстрела нет. Российские базы не задеты

Командование сирийской армии выпустило специальное заявление после ракетного удара по территории САР, устроенного в ночь на 14 апреля США при поддержке Франции и Великобритании.

"Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями", – сказано в заявлении.

Погибших нет. В окрестностях Хомса три человека получили ранения от разорвавшейся ракеты.

Министр обороны Франции Флоранс Парли на брифинге в Елисейском дворце заявила, что французские ВВС нанесли удары по трем объектам, связанным с разработкой и производством химоружия."Цель при этом преследовалась совершенно очевидная: помешать режиму Асада вновь применить химическое оружие", – сказала Парли.

Она поблагодарила американских и британских союзников за сотрудничество и назвала операцию в Сирии "очень сложной".

По данным Минобороны РФ, США и их союзники выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух – земля". Сообщается также, что большую часть ракет сбили сирийские ПВО.