США аккуратно били мимо российских баз
В результате ракетного удара США и их союзников по Сирии территория российских баз в этой стране задета не была. Об этом сообщил глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
"Речь не идет о прямом военном конфликте между Россией и США, американцы и их союзники сделали все, чтобы не задеть российские подразделения в Сирии", – приводит слова сенатора РИА Новости.
По словам Климова, США и их союзники "действуют в Сирии как преступная банда, уничтожающая свои улики, в том числе по фальсификации химатаки". Сенатор подчеркнул, что ракетный удар был нанесен перед приездом в Сирию специалистов ОЗХО, "которые бы развенчали миф о химатаке, якобы совершенной Дамаском".
В ночь на 14 апреля США при поддержке Великобритании и Франции выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух – земля".
Дональд Трамп назвал это ответом на химатаку в сирийском городе Дума 7 апреля, в которой Запад обвиняет режим Башара Асада.
Минобороны РФ назвало информацию о химатаке в Думе сфабрикованной.В субботу там должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Москва раскроет "интересные места" секретного доклада ОЗХО
Пока с документом разбираются специалисты
Химатака в Сирии оказалась выдумкой
Лавров рассказал, кому понадобилось оболгать Дамаск
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Удар США по Сирии развяжет руки Порошенко в Донбассе
- Время власти Порошенко истекает
- Украина отстрелит себе ногу назло России
НЛО
- Рассказ астронавта о пришельцах шокировал мир
- Антарктиду используют для связи с НЛО
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина