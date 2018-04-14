До прямого российско-американского военного конфликта, к счастью, не дошло

В результате ракетного удара США и их союзников по Сирии территория российских баз в этой стране задета не была. Об этом сообщил глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

"Речь не идет о прямом военном конфликте между Россией и США, американцы и их союзники сделали все, чтобы не задеть российские подразделения в Сирии", – приводит слова сенатора РИА Новости.

По словам Климова, США и их союзники "действуют в Сирии как преступная банда, уничтожающая свои улики, в том числе по фальсификации химатаки". Сенатор подчеркнул, что ракетный удар был нанесен перед приездом в Сирию специалистов ОЗХО, "которые бы развенчали миф о химатаке, якобы совершенной Дамаском".

В ночь на 14 апреля США при поддержке Великобритании и Франции выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух – земля".

Дональд Трамп назвал это ответом на химатаку в сирийском городе Дума 7 апреля, в которой Запад обвиняет режим Башара Асада.

Минобороны РФ назвало информацию о химатаке в Думе сфабрикованной.

В субботу там должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).