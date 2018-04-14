Путин резко осудил удар США по Сирии
Президент России выступил с заявлением, в котором в самых жестких выражениях осудил ракетный удар по Сирии, нанесенный США и их союзниками.
Российский лидер подчеркнул, что ракетная бомбардировка САР осуществлялась без санкции Совета Безопасности ООН и в нарушение Устава ООН, став, по сути, актом агрессии против суверенного государства.
"Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу "Шайрат", в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", – говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Запад цинично нанес удар по сирийской территории как раз тогда, когда ОЗХО направила в страну своих сотрудников для выяснения всех обстоятельств случившегося в Думе.
По словам президента РФ, США лишь усугубляют гуманитарную катастрофу в истерзанной войной с террористами Сирии. По сути, своими действиями американцы потакают террористам."Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений", – подчеркнул Путин.
"История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", – предупредил российский президент.Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию и созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.
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