Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Путин резко осудил удар США по Сирии

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
продолжениеМакрон пообещал Асаду "продолжение банкета"
Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН

Президент России выступил с заявлением, в котором в самых жестких выражениях осудил ракетный удар по Сирии, нанесенный США и их союзниками.

Российский лидер подчеркнул, что ракетная бомбардировка САР осуществлялась без санкции Совета Безопасности ООН и в нарушение Устава ООН, став, по сути, актом агрессии против суверенного государства.

По теме

"Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу "Шайрат", в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", – говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Запад цинично нанес удар по сирийской территории как раз тогда, когда ОЗХО направила в страну своих сотрудников для выяснения всех обстоятельств случившегося в Думе.

По словам президента РФ, США лишь усугубляют гуманитарную катастрофу в истерзанной войной с террористами Сирии. По сути, своими действиями американцы потакают террористам.

"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений", – подчеркнул Путин.

"История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", – предупредил российский президент.

Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию и созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Москва раскроет "интересные места" секретного доклада ОЗХО

Пока с документом разбираются специалисты

Химатака в Сирии оказалась выдумкой

Лавров рассказал, кому понадобилось оболгать Дамаск

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей