Макрон пообещал продолжение ударов по Сирии
Эммануэль Макрон, отдавший приказ французским вооруженным силам о ракетном ударе по территории Сирии, предупредил, что это не разовая акция.
Елисейский дворец обвиняет сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения в пригороде Дамаска Думе.
Министр обороны Франции Флоранс Парли на брифинге в Елисейском дворце заявила, что французские ВВС в ночь на 14 апреля нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые, по ее словам, связаны с разработкой и производством химического оружия.Она также поблагодарила американских и британских союзников за сотрудничество, назвав операцию в Сирии "очень сложной".
Позднее в официальном Twitter Парли было опубликовано видео ракетного удара с одного из многоцелевых фрегатов. "Цель центр производства химического оружия сирийским режимом", – сказано в сопровождающем публикацию сообщении.
Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ— Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г.
В нанесении ракетного удара по Сирии участвовали США, Франция и Великобритания. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что это было нацелено на прекращение "варварского использования химического оружия в Сирии и за ее пределами".На вопрос, будут ли еще удары по Сирии, она не ответила.
По информации Минобороны РФ, по территории Сирии в ночь на 15 апреля было выпущено порядка 110 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля".
Президент России Владимир Путин назвал удар американцев и их союзников по Сирии актом агрессии против суверенного государства.
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