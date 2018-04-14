Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Макрон пообещал продолжение ударов по Сирии

Эммануэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеВолодин заявил, что США необходимо остановить
Президент Франции заявил, что сирийский режим "перешел красную черту", и пообещал не останавливаться

Эммануэль Макрон, отдавший приказ французским вооруженным силам о ракетном ударе по территории Сирии, предупредил, что это не разовая акция.

Елисейский дворец обвиняет сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения в пригороде Дамаска Думе.

По теме

Министр обороны Франции Флоранс Парли на брифинге в Елисейском дворце заявила, что французские ВВС в ночь на 14 апреля нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые, по ее словам, связаны с разработкой и производством химического оружия.

Она также поблагодарила американских и британских союзников за сотрудничество, назвав операцию в Сирии "очень сложной".

Позднее в официальном Twitter Парли было опубликовано видео ракетного удара с одного из многоцелевых фрегатов. "Цель  центр производства химического оружия сирийским режимом", – сказано в сопровождающем публикацию сообщении.


В нанесении ракетного удара по Сирии участвовали США, Франция и Великобритания. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что это было нацелено на прекращение "варварского использования химического оружия в Сирии и за ее пределами".

На вопрос, будут ли еще удары по Сирии, она не ответила.

По информации Минобороны РФ, по территории Сирии в ночь на 15 апреля было выпущено порядка 110 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля".

Президент России Владимир Путин назвал удар американцев и их союзников по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Москва раскроет "интересные места" секретного доклада ОЗХО

Пока с документом разбираются специалисты

Химатака в Сирии оказалась выдумкой

Лавров рассказал, кому понадобилось оболгать Дамаск

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей