Володин заявил, что США необходимо остановить

Спикер Госдумы предупредил, что своими действиями Вашингтон втягивает мир в войну

Ракетные удары США по Сирии выходят за рамки международных правовых норм и однозначно являются агрессией. Втягивание в нее европейских стран ни к чему хорошему не приведет, предупредил Володин.

"Мир не в первый раз сталкивается с тем, что США действуют в обход Организации Объединенных Наций. Последствия самым негативным образом скажутся на усилиях по борьбе с международным терроризмом и под ударом в итоге окажется не только народ Сирии, но и другие страны, в первую очередь – страны Европы", – сказал спикер Госдумы парламентским журналистам.

"США вовлекают мир в войну. Их необходимо остановить", – добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с резким осуждением ракетного удара США и союзников по Сирии.

По словам главы государства, своимидействиями американцы потакают террористам, а нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений.