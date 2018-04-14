"Грубо и нагло": Захарова дала оценку выходке США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ракетный удар США по Сирии грубейшим нарушением международного права, которое перечеркивает работу Организации о запрещении химического оружия.
"Происходит нарушение международного права, грубое и наглое. Без единых аргументов. Не то что не дождавшись, а перечеркнув какую-либо полноценную миссию ОЗХО в этом регионе, США вместе со своими сотоварищами нанесли удар по Дамаску", – сказала она в субботу в эфире телеканала "Россия 1".
Дипломат выразила опасения, что случившееся может поставить крест на переговорном процессе по сирийскому урегулированию. "По большому счету эта акция дала очень мощный сигнал экстремистам и боевикам относительно того, что они делают все "правильно", – пояснила она свою мысль.
Захарова пообещала, что на заседании Совбеза ООН, который экстренно созывает Россия, Москва представит "не просто аргументы", а "доказательства того, что действия США и тех стран, которые присоединились к этой страшной акции, являются незаконными".
Президент РФ Владимир Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии против суверенного государства, предупредив, что своими действиями Вашингтон потакает террористам.
В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили по Сирии более 100 ракет. Сообщается, что большинство из них были уничтожены силами сирийской ПВО.
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