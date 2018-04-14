"Грубо и нагло": Захарова дала оценку выходке США

Ракетный удар по Сирии ставит крест на переговорном процессе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ракетный удар США по Сирии грубейшим нарушением международного права, которое перечеркивает работу Организации о запрещении химического оружия.

"Происходит нарушение международного права, грубое и наглое. Без единых аргументов. Не то что не дождавшись, а перечеркнув какую-либо полноценную миссию ОЗХО в этом регионе, США вместе со своими сотоварищами нанесли удар по Дамаску", – сказала она в субботу в эфире телеканала "Россия 1".

Дипломат выразила опасения, что случившееся может поставить крест на переговорном процессе по сирийскому урегулированию. "По большому счету эта акция дала очень мощный сигнал экстремистам и боевикам относительно того, что они делают все "правильно", – пояснила она свою мысль.

Захарова пообещала, что на заседании Совбеза ООН, который экстренно созывает Россия, Москва представит "не просто аргументы", а "доказательства того, что действия США и тех стран, которые присоединились к этой страшной акции, являются незаконными".

Президент РФ Владимир Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии против суверенного государства, предупредив, что своими действиями Вашингтон потакает террористам.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили по Сирии более 100 ракет. Сообщается, что большинство из них были уничтожены силами сирийской ПВО.