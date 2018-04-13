Химатака в Сирии оказалась выдумкой
Использование химического оружия в сирийском городе Дума было инсценировано. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 13 апреля. Он сообщил, что Москва располагает доказательствами грязной игры вполне определенных сил.
"У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная. И к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании", – подчеркнул Лавров.
Глава российской дипломатии выразил надежду, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подойдет к вопросу беспристрастно. По его данным, миссия экспертов ОЗХО уже выехала в Сирию.
"Мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия. Хлора или какого бы то ни было (вещества) наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили", – приводит РИА "Новости" слова Лаврова.
В минувшие выходные США обвинили Дамаск в применении химоружия в городе Дума, в результате чего якобы пострадали сотни боевиков и мирных жителей. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) побывали в Думе и не обнаружили там ни людей с отравлением, ни следов токсина. Между тем Вашингтон и его западные союзники уже готовятся нанести по Дамаску массированный военный удар.
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