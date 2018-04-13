Военные отстранили Трампа от Сирии

Мэттис ведет собственное расследование

После того как президент США, говоря современным языком, "хайпанул", когда сначала едва не объявил войну России через Twitter, а затем "прыгнул" в кусты, вся инициатива в проведении будущей операции перешла к офицерам Пентагона.

Военные США постоянно держат связь по закрытому каналу со своими российскими коллегами и фактически находятся в непростой ситуации. С одной стороны, перед ними поставлена задача наказать Асада за использование химического оружия, которое официально не доказано. Да и идти на попятную вроде как поздно. Шаг назад нанесет ощутимый удар по авторитету Соединенных Штатов и конкретно президента Дональда Трампа.

С другой стороны, в Пентагоне не видят ничего хорошего в войне с Россией. Даже в неядерном варианте она приведет к большому количеству жертв с обеих сторон и глобальным потрясениям в мировой экономике.

Накануне министр обороны США Джеймс Мэттис связывался со штабами вооруженных сил стран НАТО, которые должны поддержать Вашингтон в проведении операции. После этого началась переброска сил поближе к Сирии, в частности на Крит, а также активная разведка американских противолодочных самолетов вблизи российских баз.

Но судя по недавним высказываниям, Мэттис производит впечатление достаточно уравновешенного и разумного военного и не будет "пороть горячку". Однако на него могут надавить президент и Конгресс.





"В Сирии страдают невинные люди, и делаем все, чтобы этого не происходило, мы пытаемся остановить убийства. Но понимаете, это тактический уровень. А стратегический – это как не допустить эскалации, чтобы ситуация не вышла из-под контроля", – цитирует Мэттиса американская радиостанция NPR.

Во вторник глава Пентагона сказал, что верит в то, что химическая атака в сирийской Думе была. Однако добавил, что США все еще ищут доказательства. Инспекторы ОЗХО должны прибыть в Думу в субботу. Но даже если они признают атаку состоявшейся, это не станет сигналом для Мэттиса.

"Это вещество быстро испаряется, это ненасыщенный газ. С каждым днем найти остатки его применения все сложнее и сложнее. Если бы там были мы, сирийским властям не удалось бы утаить ничего. А как будут действовать инспекторы – мы не знаем. Они только скажут – нашли они доказательства или нет. Это заключение не так важно, как многие себе это представляют", – сказал генерал.

Таким образом, Мэттис оставляет за собой право решать самому и не зависеть от международных организаций.





Между тем, судя по социологическим опросам, 57% американцев одобряют предстоящий удар по Сирии. А 63% считают, что США нужно сделать больше для того, чтобы завершить войну на Ближнем Востоке. Для сравнения, в 2013 г., накануне начала войны в Сирии, американское вмешательство поддерживали только 36% граждан. Кстати, формальным поводом для этого было опять же применение химического оружия. Видимо, сейчас пропаганда в США работает лучше. Более половины американцев как будто не пугает война с Россией.