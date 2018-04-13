На охоту за "Варшавянками" вылетели "Посейдоны"
Сразу семь американских самолетов провели разведку вблизи российских военных баз в Сирии. Если верить данным мониторинга полетов, которые опубликовал Mil Radar, речь идет о шести "Посейдонах" P-8, еще их называют охотниками на подлодки. А также о самолете радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II.
13 APR: US Navy P-8A 168849 PS088 departed Sigonella at 0203z - Eastern Mediterranean mission pic.twitter.com/jb9zeQUjy2— Mil Radar (@MIL_Radar) 13 апреля 2018 г.
P-8 предсказуемо вылетели с сицилийской авиабазы "Сигонелла". С этого аэродрома США постоянно запускают разведывательные БПЛА, чтобы шпионить за российскими военными в Крыму. А вот EP-3E стартовал с острова Крит, на который американцы недавно перебазировали сразу несколько "самолетов-наводчиков" для возможных ударов по стратегическим объектам Асада.
"Посейдоны", судя по всему, пытаются обнаружить в Средиземном море российские подлодки "Варшавянка", которые накануне "исчезли" из порта Тартус. Предположительно, для подготовки ударов по американскому эсминцу "Дональд Кук", если тот все-таки выстрелит "Томагавками" по сирийским объектам, где могут находиться военные РФ.
На данный момент точная дата удара американцев по Сирии неизвестна. Однако по данным СМИ Пентагон взял на прицел восемь объектов в Сирии. В частности, военные базы в районе Хомса, Дамаска, Тартуса, Хамы, Эль-Хасаки, Дейр-эз-Зора и Ракки. Но сейчас инициатива находится в руках американских военных, а не Трампа, и они, в отличие от своего президента, предупреждать о готовящемся ударе в Twitter не собираются.
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