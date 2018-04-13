О сбросе бомб с отравляющим газом постоянно сообщает одна и та же организация из США

Панические сообщения о недавней химической атаке в сирийском городе Дума поступили из тех же источников, которые в прошлом году поведали миру о применении химоружия в Идлибе. В обоих случаях первыми информацию передали сотрудники неправительственной организации "Сирийское американское медицинское общество" (SAMS).



Достоверность сведений, равно как и беспристрастность сотрудников SAMS, находится под большим вопросом, сообщает "Царьград". Год назад, в апреле 2017-го, организация передала средствам массовой информации кадры последствий якобы имевшей место химической атаки правительственных войск на провинцию Идлиб, которая находилась под контролем вооруженных отрядов оппозиции.

Еще до проведения расследования этого инцидента страны Запада во всем обвинили режим Башара Асада и власти РФ, которые, по мнению американцев и европейцев, прикрывают злодеяния сирийского президента. В результате корабль ВМФ США нанес массированный ракетный удар по базе ВВС Сирии "Эш-Шайрат".

Расследование в итоге было проведено спустя рукава. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) грубо нарушила свой устав и даже не проверила достоверность предоставленных SAMS образцов, предпочтя поверить "сирийским врачам" на слово.

Точно по такому же сценарию сейчас развиваются события вокруг инцидента в Думе. SAMS первым сообщило о сбросе химических бомб на город, о десятках жертв и сотнях пострадавших. Эту информацию на Западе вновь решили не перепроверять. Американская атака по сирийским позициям пока что не нанесена, но вовсю готовится. Предлог у нее тот же – уничтожение правительственных аэродромов для предотвращения повторного применения химического оружия при помощи авиации.

SAMS при всем желании нельзя назвать объективным источником информации. Эта организация была создана не в самой Сирии, а в американском штате Иллинойс. Финансирование поступает "сирийским докторам" из американского бюджета посредством правительственного агентства USAID. За последние два года объемы этой финансовой помощи возросли десятикратно.

Несмотря на то что сообщения о химатаке в Думе датируются 8 апреля, эксперты ОЗХО только сейчас задумались над тем, что необходимо осмотреть место инцидента. Российские дипломаты сообщили журналистам, что накануне сотрудники организации прибыли в столицу Ливана Бейрут, откуда сегодня днем они прибудут в Дамаск для расследования предполагаемой химической атаки. Специалисты организации соберут сведения очевидцев, а также отберут грунт и другие образцы на месте происшествия для дальнейшего изучения в сертифицированных лабораториях.

Дума оставалась последним городом в провинции Восточная Гута, где вооруженные отряды оппозиции оказывали сопротивление силам Башара Асада. Спустя несколько дней после предполагаемой химической атаки жизнь там постепенно возвращается в привычное русло. "Обстановка в городе Дума в Восточной Гуте нормализуется, боевые действия не ведутся, жители начинают возвращаться в свои дома и восстанавливать мирную жизнь", – сообщает РИА ФАН со ссылкой на Министерство обороны РФ.