Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия запустила над сирийским небом "летающие радары"

Фото: wikipedia.org
продолжениеМир ждет удара по Сирии. Online
Военные прощупывают обстановку на территории САР

В сирийском небе обнаружены наши "летающие радары" и разведывательные самолеты. Соответствующий видеоролик размещен в Telegram-канале Directorate 4, на котором публикуются обзоры деятельности террористов.

Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 и крылатая машина дальнего радиолокационного наведения А-50У были замечены на территорией провинции Хама, которая располагается на западе центральной части Сирии.

По теме

В конце февраля стало известно, что на авиабазу Хмеймим, где размещена авиагруппа ВВС России, прибыли четыре истребителя Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

Два дня назад сообщалось, что в район Тартуса, где находятсякорабли ВМФ России, переброшена российская авиация. Это два противолодочных Ил-38, а в акватории базы постоянно курсирует летающий радар А-50, отмечали "Вести".

Активизировались и американские летающие разведчики. Так, 10 апреля два самолета ВВС США вели разведку у российских баз в Сирии. А вчера днем американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon совершил длительный полет у сирийского побережья недалеко от Хмеймима и Тартуса.

Сегодня зафиксированы по меньшей мере три таких вылета. Как сообщает "Интерфакс", американский морской разведчик с бортовым номером 168439, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, около двух часов маневрировал в районе российских баз. Ранее в четверг многочасовые полеты вдоль сирийских берегов совершили патрульные противолодочные самолеты ВМС США с бортовыми номерами 168849 и 168431.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У создан на базе военно-транспортной машины Ил-76. Эта крылатая машина предназначена для обнаружения воздушных, надводных и наземных целей, передачи целеуказания и координации действий союзных сил.

Николай КАЦАПОВ
новости партнеров
Загрузка...

Назван отравивший Скрипаля яд

Специалисты ОЗХО рассказали, каким веществом пытались "убить" британского шпиона

Президенты России и США готовы к войне

"Самолеты судного дня", которые имеются в распоряжении наших лидеров, приготовились к взлету

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей