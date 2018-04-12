Военные прощупывают обстановку на территории САР

В сирийском небе обнаружены наши "летающие радары" и разведывательные самолеты. Соответствующий видеоролик размещен в Telegram-канале Directorate 4, на котором публикуются обзоры деятельности террористов.

Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 и крылатая машина дальнего радиолокационного наведения А-50У были замечены на территорией провинции Хама, которая располагается на западе центральной части Сирии.

В конце февраля стало известно, что на авиабазу Хмеймим, где размещена авиагруппа ВВС России, прибыли четыре истребителя Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

Два дня назад сообщалось, что в район Тартуса, где находятсякорабли ВМФ России, переброшена российская авиация. Это два противолодочных Ил-38, а в акватории базы постоянно курсирует летающий радар А-50, отмечали "Вести".

Активизировались и американские летающие разведчики. Так, 10 апреля два самолета ВВС США вели разведку у российских баз в Сирии. А вчера днем американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon совершил длительный полет у сирийского побережья недалеко от Хмеймима и Тартуса.

Сегодня зафиксированы по меньшей мере три таких вылета. Как сообщает "Интерфакс", американский морской разведчик с бортовым номером 168439, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, около двух часов маневрировал в районе российских баз. Ранее в четверг многочасовые полеты вдоль сирийских берегов совершили патрульные противолодочные самолеты ВМС США с бортовыми номерами 168849 и 168431.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У создан на базе военно-транспортной машины Ил-76. Эта крылатая машина предназначена для обнаружения воздушных, надводных и наземных целей, передачи целеуказания и координации действий союзных сил.

