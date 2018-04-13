Трамп затаился

Американский лидер тянет время, чтобы действовать в Сирии неожиданно

Несмотря на угрозы, прозвучавшие накануне, Дональд Трамп так и не принял окончательного решения по Сирии. На встрече с членами Совета нацбезопасности президент США так и не сделал никаких заявлений по ответу на химическую атаку, которая якобы произошла в сирийском городе Дума. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, глава государства продолжает изучать разведданные.

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"Президент Трамп только закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Никаких окончательных решений не сделано. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами. Президент позднее поговорит с президентом Макроном и премьер-министром Мэй сегодня вечером", – заявила Сандерс, подводя итоги мероприятия.

Чуть позже американский лидер поговорил по телефону с британским премьером Терезой Мэй. Они сошлись на том, что необходимо "продолжать тесную совместную работу по выработке ответа" и не оставлять безнаказанным так называемую химатаку в Сирии.

Между тем эксперты и военные журналисты высказывают мнение, что все это может быть хорошо продуманной игрой. Трамп специально отводит глаза и убаюкивает мир, чтобы нанести удар неожиданно.

Напомним, в четверг, 12 апреля, Трамп в очередной раз принялся нагнетать ситуацию вокруг Сирии и заявил, как он это обычно делает, в своем Twitter, что удар последует "либо очень скоро, либо совсем не скоро". В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис накануне подчеркнул, что применение химоружия в Думе было непростительным, но раскрыть детали возможного ответа США отказался. "Если, как в прошлый раз, мы примем решение о применении военной силы в ответ на химическую атаку, то, как и в прошлый раз около года назад, мы будем сообщать конгрессу", – отметил он.

Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном произошло на фоне распространения информации о применении химического оружия в сирийском городе Дума. Произошедшее очень похоже провокацию. Доказательств, кроме сомнительного видео, которое растиражировали СМИ, нет.

Центр по примирению враждующих сторон опроверг информацию о химатаке, в местных госпиталях нет пациентов с характерными для отравленных подобными веществами симптомами. Однако это не помешало Западу обвинить сирийские и российские власти.