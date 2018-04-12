У российских военных нет шансов выжить в Сирии

Российская группировка полностью окружена

Российские военные пока продолжают вести закрытые переговоры по линии Генштаба с Комитетом начальников штабов США. В СМИ этим объясняют отсутствие резких выпадов со стороны Минобороны РФ в адрес Трампа и Пентагона.

Пока военные обеих стран не перешли так называемую "красную черту". Хотя глава Генштаба РФ Валерий Герасимов прямо заявил, что в случае возникновения угрозы российским военным в Сирии огонь будет открыт не только по ракетам, но и по их носителям. К словам Герасимова на Западе прислушиваются, так как знают, что это директива Верховного главнокомандующего.

По мнению эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергея Ермакова, именно из-за таких поводов и начинаются войны. А в данном случае конфликт легко может выйти за пределы региона.

Чтобы удержать ситуацию под контролем, военные сейчас круглосуточно находятся на связи друг с другом. Это говорит о том, что в Москве и Вашингтоне понимают, насколько ситуация серьезная.

Вместе с тем эксперт уверен, что давление на Москву только усилится. Неслучайно заявления о предстоящем ударе по Сирии совпали с принятием новых антироссийских санкций. США находятся сейчас перед трудным выбором: с одной стороны, они хотят атаковать Асада и нанести удар по имиджу и авторитету России, которая основательно закрепилась в Сирии, с другой – Вашингтону нужно нанести удар настолько ювелирно, чтобы не дать повод Москве ответить.





По данным СМИ, в настоящий момент Минобороны РФ ожидает от Пентагона координаты целей, если атака все-таки состоится. Тогда у российских военных будет возможность эвакуироваться в безопасное место.

В этом случае США будут интерпретировать это как свою маленькую победу, а на Москву продолжится информационное давление. Возможно, ужесточатся санкции.

Более по-военному воспринимает ситуацию президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1 ранга Константин Сивков. По его мнению, конфликт России и США по Сирии имеет антагонистический характер. Любая сторона, уступив другой, понесет тяжелейшие геополитические потери, и поэтому ситуация опасная.

Тем более что российская группировка в Сирии изолирована, не обеспечена коммуникациями и, по сути, окружена вражескими базами с большой оперативной емкостью. Турция, Израиль, Кипр, Саудовская Аравия – все это плацдармы США.

На одном только авианосце "Гарри Трумен", который спешит сейчас к берегам Сирии, вдвое больше самолетов, чем на базе ВКС РФ в Хмеймиме. Хотя Москва и может увеличить свой сирийский авиапарк в ближайшее время.

Тем не менее в случае начала войны шансов выжить у российской группировки в Сирии не будет. Как полагает Сивков, США будут наносить удары по чисто сирийским объектам. А по российским ударят, только если создастся угроза жизни американских военнослужащих. Если же Россия начнет сбивать "Томагавки", американцы будут спокойно на это смотреть.