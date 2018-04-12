В российском МИД считают новые обвинения притянутыми за уши

Европа и США в последние дни нагнетают дух военного конфликта, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала полемику, развернувшуюся вокруг сирийской ситуации, выступая сегодня, 12 апреля, на брифинге.

"Кто из вас не задал себе вопрос – это что, война?! Ведь все делалось для того, чтобы это решение было принято", – передает слова Захаровой "Интерфакс".

Она заявила об опасности американских угроз, которые посыпались после предполагаемой химатаки в Думе. По словам спикера МИД, призывом к месседжам США послужили неподтвержденные сообщения.

"Как можно, понимая цену фейкам, принимать самые ответственные решения относительно использования силы в отношении суверенного государства и при этом угрожать силой на международной арене, не имея перед собой реальную картину произошедшего?" – риторически спросила Захарова, призвав международные сообщества задуматься о последствиях, которыми чреваты заявления Вашингтона о применении силы в Сирии.

При этом представитель ведомства отметила, что подобные намерения противоречат уставу ООН, а заверения ВОЗ по той же сирийской ситуации взяты с потолка и являются провокацией на агрессию.

"Мы рассматриваем заявления ВОЗ как факт безответственного распространения необоснованной и бездоказательной информации, которая провоцирует желающих разжигать сирийский конфликт к новым агрессивным действиям", – предупредила Захарова.

Россия, в свою очередь, не собирается поддерживать "лживые обвинения" и призывает организацию к объективности. ВОЗ не должна опираться в своих докладах на ангажированные источники, резюмировала Захарова, добавив, что наши военнослужащие готовы защитить специалистов ОЗХО, которые намерены расследовать предполагаемую химатаку в городе Дума Восточной Гуты.

Именно этот инцидент отодвинул на второй план нашумевшее "дело Скрипаля" и стал причиной очередного международного разлада. Запад обвинил в химатаке местную армию. Власти Сирии и Минобороны РФ с нападками не согласны.

Между тем 11 апреля американский лидер поговаривал о возможном ударе по Сирии. Однако уже на следующий день забрал свои слова обратно. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Дональд Трамп не просто усомнился в своих заявлениях, а заверил пользователей Твиттера, что никогда не озвучивал сроков удара.