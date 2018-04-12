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В США похвастались сотнями убитых русских

Фото: GLOBAL LOOK press/Cpl. Rachel Diehm
продолжениеНад Сирией барражируют российские "летающие радары"
В Сенате впервые заговорили о погибших в Сирии гражданах РФ

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил на слушаниях комитета по иностранным делам Сената, что несколько недель назад в Сирии  погибла "пара сотен" россиян.

"Несколько недель назад русские встретили достойного противника. Пара сотен русских были убиты", – сказал Помпео, его выступление идет в прямом эфире на Youtube.

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По-видимому, Помпео имел в виду бой в окрестностях сирийского Дейр-Эз-Зора в ночь на 8 февраля. СМИ сообщили, что тогда погибли десятки или сотни россиян. США официально не объявляли, что среди погибших в том бою есть русские. Впрочем, Помпео не уточнил, что именно имел ввиду.

Глава ЦРУ также подчеркнул, что эра американской "мягкой политики", благодаря которой Россия могла действовать агрессивно, подошла к концу. Кроме того, Помпео высказался за продолжение санкций по Украине и поставки летального оружия Киеву.

Отвечая на вопрос, будет ли он против признания Крыма частью России, директор ЦРУ подчеркнул, что будет бороться, чтобы этого не случилось. 

На прошедших слушаниях Сенат рассматривал кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря США.


Валентина МАЙОРОВА
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