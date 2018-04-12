Европа отвернулась от Трампа

Мания величия американского лидера не нашла отклик

Призыв президента США Дональда Трампа остался без ответа. Вернее, ответ последовал, но не оправдал ожидания американского лидера. Напомним, накануне он опубликовал яростный твит, в котором предупредил о военной акции в Сирии.

Идею о ракетном ударе не разделили Италия и Германия, под вопросом остается решение Великобритании.

Итальянский вердикт озвучил премьер Паоло Джентилони, отметив, что страна не отвернется от своих союзников и продолжит их снабжать материально. Об этом сообщает Agenzia Nova.

По информации Reuters, ранее из трамповской компании самоудалилась Германия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила отказом на призыв объединить силы ради военной операции в Сирии.

Над возможными ударами размышляет британский премьер Тереза Мэй, передает "РИА Новости". Два часа назад кабмин и представители спецслужб собрались в официальной резиденции премьера на Даунинг-стрит.

Правительственного слова вполне достаточно, чтобы втянуть Великобританию в американскую авантюру или отказаться от нее. "Королевская прерогатива" дает право его главе брать на себя ответственность за решения, которые касаются военных действий.

Однако ряд депутатов, в том числе лидер оппозиции Джереми Корбин, предостерегли правительство от скоропостижных выводов, призвав к консультации с парламентом: мол, такие, нешуточные, вопросы в одиночку не решаются.

Напомним, Запад набросился с обвинениями в адрес сирийских властей, которых якобы уличили в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Правозащитные организации заверили, что правительственные войска уничтожили от 40 до 70 мирных жителей и порядка 500 отравили.

"Обвиняемые" отрицают эту информацию. Россия – на их стороне.